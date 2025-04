Los sindicatos de Argentina se movilizan por el Día del Trabajo

Buenos Aires, 30 abr (EFECOM).- Diversos sindicatos de Argentina se han movilizado este miércoles en Buenos Aires por el Día del Trabajador, en la que protestan contra el modelo económico del Gobierno de Javier Milei y sus efectos negativos sobre el empleo y los salarios.

La marcha, que culminará frente al Monumento al Trabajo, fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con la adhesión de movimientos sociales.

La movilización incluirá un homenaje de los trabajadores argentinos al papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

En un comunicado, la CGT, la mayor central obrera de Argentina, manifestó su preocupación "ante un Gobierno nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos".

Golpeada por el ajuste, la economía argentina cayó el 1,7 % en 2024 y el desempleo se ubicó sobre finales del año pasado en el 6,4 %, con un alza interanual de sólo 0,7 puntos porcentuales.

El dato, sin embargo, esconde un alto nivel de informalidad (42 %) y de empleo por cuenta propia, y la destrucción en 2024 de medio millón de trabajos registrados, incluyendo 100.000 asalariados en el ámbito privado y 62.200 en el público.

"El desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y el abandono de la obra pública, los despidos masivos más el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, agravan el escenario de desempleo, desigualdad y el riesgo social", advirtió la CGT.

De acuerdo al Centro de Investigación y Formación de la CTA, desde el inicio del Gobierno de Milei a finales de 2023 y hasta diciembre pasado, el poder adquisitivo de los salarios registrados se contrajo un 5 % en términos reales.

Los gremios reclaman al Gobierno que las negociaciones salariales sean "libres", sin que el Ejecutivo le ponga un tope a las alzas salariales, y que homologue todos los convenios colectivos de trabajo.

También piden que se actualicen las pensiones y se dé un aumento "de emergencia" a los jubilados, que se pongan en marcha "políticas activas" para la generación de empleo y que cese la "represión salvaje e injustificada de la protesta" social, que "viola leyes y acuerdos institucionales", añadió la CGT en su comunicado. EFECOM

