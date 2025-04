Karrikaburu: "Estoy en mi mejor momento"

Santander, 30 abr (EFE).- Después de varias cesiones en las últimas temporadas, el delantero Jon Karrikaburu parece que ha encontrado en Santander la estabilidad que necesitaba y ha reconocido que se encuentra "en su mejor momento" en el Racing de Santander, la ciudad y Cantabria, y solo piensa "en el ascenso con mucha ilusión".

El ariete vasco, que ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, ha afirmado que está muy contento y con confianza, prefiere no marcarse una cifra de goles esta temporada y ha reiterado que lo que quiere es el ascenso.

Tras la victoria ante el Deportivo de La Coruña (2-1), el conjunto cántabro ha metido más presión a sus rivales y ahora mismo depende de sí mismo para lograr una de las plazas de ascenso directo.

"Me ha parecido todo el año que se pasa volando, no me esperaba que fueran las cosas tan bien, que fuéramos tan arriba y fuera todo tan bueno y tan bonito, pero hay que disfrutar de ello", ha añadido.

Sin embargo, de cara al próximo encuentro de los cántabros, que visitarán Cartagena, y en el que a priori son favoritos para llevarse la victoria, el futbolista verdiblanco ha manifestado que "esta competición es muy dura y exigente, y te puede ganar cualquiera".

Por último, Karrikaburu ha alabado el apoyo de los aficionados durante toda la temporada, una vez confirmado que se han agotado las entradas para el próximo partido en El Sardinero contra el Oviedo. "Es una pasada, nos han dicho que no quedaban entradas, me parece admirable por la gente y solo queda darles las gracias"”.

Además, el jugador racinguista ha explicado que la iniciativa del club de sufragar las entradas de los aficionados que se desplazarán a Cartagena surgió de los capitanes y todo el equipo estuvo de acuerdo. EFE

