Fisac: "Los jugadores se han quitado un gran peso de encima con la victoria"

Zaragoza, 30 abr (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, que este miércoles se ha impuesto al Leyma Coruña (84-76), ha señalado al término del encuentro que sus jugadores se habían quitado "un gran peso de encima" con la victoria (84-76) sobre el Leyma Coruña.

"Prometo que los chicos son honestos en su trabajo. Felicito ese trabajo hecho durante la semana y hoy se han quitado un gran peso de encima y han sido capaces de hacer una segunda parte con mucho criterio y equilibrio", ha señalado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico del equipo aragonés ha destacado que había sido un partido complicado porque les estaban afectando más las derrotas que estaban sufriendo que el juego que estaban realizando y que eso había conllevado el factor psicológico.

"En el deporte profesional lo más importante son las cabezas. Lo que intento cambiar es que no haya miedo al fallo. Esta semanas lo que más estoy trabajando es el tema mental. No es una cuestión física, ni de talento, ni de esfuerzo pero todo aparece cuando la cabeza no está cómoda y los jugadores se estaban autopresionando en muchos sentidos", ha subrayado.

Sobre el partido ha elogiado las pocas pérdidas de su equipo que habían conllevado que pudieran jugar con bastante más tranquilidad en el apartado ofensivo y que, a partir de ahí, habían cogido una pequeña renta en los minutos finales, algo que en anteriores encuentros casi siempre pasaba al revés.

Fisac ha querido felicitar al técnico del Leyma Coruña, Diego Epifanio, por conseguir que sus jugadores tengan "la hombría y honestidad" que están mostrando cuando todo el mundo les está dando por perdidos.

"Los últimos partidos que han perdido ha sido por poco. Es un equipo en el que sus jugadores demuestran hambre cada vez que juegan y luego teníamos la otra parte, la nuestra, y hemos sido capaces de superar una dificultad mental que estaba atenazando al jugador", ha valorado.EFE