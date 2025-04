De Vivian Gornick a Isabel Allende, los doce libros más esperados de mayo de 2025

Madrid, 30 abr (EFE).- De la estadounidense Vivian Gornick a la chilena Isabel Allende y del español Juan José Millás al colombiano Héctor Abad Faciolince, estos son algunos de los autores que protagonizan las novedades literarias del mes de mayo.

La nueva novela de la escritora de habla hispana más traducida y vendida del mundo es una historia de amor y de guerra, de descubrimiento y redención, protagonizada por una novelista y reportera de guerra que desafía las convenciones sociales.

Ambientada en la guerra civil chilena de 1891, Emilia del Valle es un personaje de la misma saga que empezó con 'La casa de los espíritus' y continuó con 'Hija de la fortuna' y 'Retrato en sepia'.

Con más de 150.000 lectores en el Reino Unido y considerado uno de los libros del año por The Sunday Times o The New Yorker, 'Caledonian Road' se desarrolla en Londres en 2021 y es un afilado retrato de la sociedad británica en tiempos del postBrexit, una sátira social que explora las relaciones de poder y denuncia la sistémica decadencia de las elites.

Los derechos televisivos han sido vendidos a Sinestra/Freemantle, la productora de la serie 'Chernobyl'.

Desde las conversaciones en una peluquería del Midtown neoyorquino a las disputas ideológicas dentro del feminismo sirven como material a Vivian Gornick para capturar el pulso de este movimiento en plena efervescencia en los años 70.

El libro es una selección de textos de esta pensadora y escritora de 89 años, autora de libros de memorias como "Apegos feroces", "La mujer singular y la ciudad" y "Mirarse de frente" cuyo reconocimiento internacional le llegó de forma tardía, a raíz del resurgimiento del feminismo y el #Metoo.

La argentina Camila Sosa Villada relata en 'El viaje inútil' su propia vida, su dolorosa infancia con un padre alcohólico y sus vivencias como travesti que conoce la prostitución, pero también el éxito en el teatro y en la escritura.

Su novela de mayor éxito, 'Las malas', traducida a veinte idiomas, será llevada al cine con Armando Bo en la dirección, Javier Calvo y Javier Ambrossi en la producción y Karla Sofía Gascón como protagonista.

Considerada una de las más importantes autoras británicas del siglo XX, Libros del Asteroide reedita una de las grandes novelas de Elizabeth Taylor, publicada originalmente en 1971, en la que revela sus dotes de observadora de la vida cotidiana de la clase media inglesa.

La novela narra la historia de la señora Palfrey, que se acaba de quedar viuda y decide mudarse del campo a un hotel de Londres que tiene como huéspedes fijos a un variopinto grupo de jubilados. Una de las cien mejores novelas de todos los tiempos según The Guardian.

En este libro de memorias Rafael Reig evoca, desde el cariño y la admiración, sus vivencias compartidas con Almudena Grandes, una de las escritoras españolas más leídas, fallecida en 2021 a los 61 años.

El libro es un homenaje a la autora de obras como 'Las edades de Lulú' o la serie 'Episodios de una guerra interminable', pero también una visión del mundo de las letras lleno de anécdotas.

Un escritor que responde al nombre de Juan José Millás recibe un encargo del periódico en el que colabora para escribir el que, cree, puede ser su último reportaje.

Millás incide en su nueva novela en los temas que han marcado su narrativa: la identidad, la figura del doble, los límites de la ficción y el poder de la literatura para dar forma a la realidad.

En junio de 2023, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de 'El olvido que seremos' (2006), viajó a Ucrania junto a otros intelectuales para presentar la iniciativa 'Aguanta Ucrania'.

Estaban cenando en una pizzería en Kramatorsk, en el Donbás, cuando cayó un misil ruso que destruyó el local y asesinó a diez personas. El autor entrelaza realidad y ficción a partir de esta experiencia personal.

Con motivo de la adaptación cinematográfica que va a llevar a cabo Luca Guadagnino, con Josh O'Connor como protagonista, Lumen reedita esta obra de culto de la literatura 'queer', publicada originalmente en 1989.

Su autor murió en 1991 con solo 36 años tras contraer el VIH y ésta fue su ultima novela, una historia de amor y pérdida, del ser amado y de uno mismo, en torno a la relación entre un escritor italiano y un joven alemán aspirante a pianista.

Prefinalista al premio Booker, esta novela abarca la historia de tres generaciones de una familia francoargelina que intenta entender su pasado en medio de la agitación social y política del siglo XX, desde Larbaâ (Argelia) en 1940 a Connecticut (Estados Unidos) en 2010, pasando por Salónica, Buenos Aires, Sidney o la Costa Azul.

La estadounidense Claire Messud, autora de 'Los hijos del emperador' –sobre el Manhattan previo al 11-S– o 'La niña en llamas' cuenta esta historia desde el punto de vista de cinco de los personajes.

A caballo entre el microrrelato, el aforismo y el diario, el cineasta Fernando León de Aranoa ofrece en 'Leonera' una recopilación de piezas breves a partir de sus reflexiones sobre la realidad y las contradicciones humanas.

Declarado admirador de las 'Prosas apátridas' de Julio Ramón Ribeyro, el director de películas como 'Los lunes al sol' o 'Barrio' habla aquí del amor, el paso del tiempo, la familia y la amistad, de la creatividad y la imaginación.

Profesor de neurología clínica y escritor, el autor de obras como 'Despertares' -llevada al cine con Robert de Niro- o 'El hombre que confundió a su mujer con un sombrero' y libros de memorias como 'En movimiento', es más que uno de los mayores divulgadores de los misterios del cerebro pero también un literato con todas las letras.

Su correspondencia evoca episodios traumáticos de su infancia, habla de sus aficiones –la halterofilia y las motos–, de sus viajes, de sus investigaciones científicas y de los temas que le inquietan como humanista. EFE