Chus Mateo: "Preparamos el partido pensando que Fournier va a estar"

Madrid, 30 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, se mostró convencido de que Evan Fournier, jugador francés del Olympiacos, estará presente en el cuarto duelo de la serie de playoffs de la Euroliga que enfrenta a ambos conjuntos tras perderse, por problemas en el tobillo, el tercero de los encuentros.

"Fournier va a jugar, tenemos la certeza de que va a ser así y lo prepararemos pensando que va a estar él. Y si no está, no va a ser más fácil. Ayer no lo fue y demostraron que son un grandísimo equipo que no depende únicamente de uno o dos jugadores. Que vaya a jugar o no, no importa a la hora de la preparación del partido, pero independientemente de que esté o no, no podemos pensar que Olympiacos es más débil porque no esté Fournier. Es un equipazo, lo mires por donde lo mires, y lo han demostrado todo el año con una grandísima regularidad", indicó en rueda de prensa.

Mateo considera que el triunfo en el tercer enfrentamiento "ya es pasado" y que ahora deben centrarse en el siguiente sin mirar más allá ya que considera que es "la manera de afrontar las cosas con más seguridad y de tratar de hacer las cosas a su tiempo y en su momento".

Además opina que deben tener paciencia y no volverse locos, no queriendo ganarlo en el primer cuarto, pero tampoco pensando que están fuera del partido a falta de cinco minutos: "Hay que seguir hasta el final, muchas veces hemos dado la vuelta a un marcador adverso".

Ayer hicimos un buen partido defensivo, especialmente en la segunda parte, con mucha colaboración entre todos los compañeros en el parqué, de los que estaban en el banquillo y de la afición. Eso nos hizo sentirnos seguros de lo que hacíamos y nos ayudó a recuperar muchos balones durante el partido, algo que no es fácil contra un equipo que pierde tan pocos. Si nuestra intención es hacer un buen partido mañana, tenemos que mejorar todavía mucho más a todos los niveles, ofensivo y defensivo. Piensa que mañana va a ser más complicado y que tenemos que rayar a un nivel cercano a la perfección", explicó.

Sobre la importancia de las pérdidas en la eliminatoria, expresó: "Yo lo valoro siempre haciendo esa suma entre pérdidas, recuperaciones y asistencias, y ayer fue positiva. En los otros dos partidos no. Los porcentajes de tiro de ambos están siendo muy parecidos, pero las posesiones muchas veces determinan quién tira más veces a canasta. El primer día tiramos 13 veces menos a canasta, no solo por las pérdidas, sino por las posesiones que conseguimos en el rebote ofensivo. Son dos valores a tener muy en cuenta si queremos ganar el cuarto partido y por ahí pasan nuestras opciones". EFE