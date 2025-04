Bordalás, sobre posible interés del Sevilla: "Mi futuro es el siguiente partido"

Getafe (Madrid), 30 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este miércoles sobre el posible interés del Sevilla por hacerse con sus servicios la próxima temporada y dijo que su futuro "es el siguiente partido", el que disputará ante el Rayo Vallecano.

El técnico azulón salió así al paso sobre las noticias que afirman que, junto al técnico del Girona Miguel Ángel Sánchez "Míchel", es uno de los candidatos para sentarse en el banquillo del club andaluz.

"Mi pensamiento está en el partido del viernes, única y exclusivamente. Mi mente está en cada entrenamiento y en preparar cada partido. No pienso nada de mi futuro. Ese es mi futuro, el siguiente partido", dijo.

"Mi futuro es el partido del próximo viernes. No pienso en más allá. Las bases del futuro son el presente, hacerlo bien en el presente para tener un buen futuro. Pero el futuro está en el Getafe y mi futuro está en estos momentos en el partido del próximo viernes", insistió.

También habló sobre el choque que disputará el Getafe en Vallecas y en el que necesita puntuar para cerrar una racha de tres derrotas consecutivas y sumar tres puntos con los que probablemente aseguraría la salvación.

"Hemos tenido tiempo para trabajar y preparar el partido. Noto que el cansancio va pasando factura. La temporada es larga, estamos en el tramo más decisivo. Pero contento. Hemos preparado el partido con tiempo ante un rival muy complicado como el Rayo Vallecano", explicó.

"A pesar de las dificultades, el equipo ha dado la cara. Yo estoy orgulloso de mi equipo y de cada jugador. Trabajamos por el bien del club y de los jugadores. Ponemos en valor lo que hemos hecho pero aún nos quedan puntos para lograr el objetivo. Pensamos en sumar los puntos necesarios para conseguir la permanencia. No más allá", agregó.

Bordalás afirmó que el Rayo Vallecano es un equipo "muy fuerte de local" que tiene muchas alternativas y que posee una plantilla muy completa en todas las posiciones.

"Cuando hace cambios no se resienten. Tienen lo que en alguna ocasión nosotros no hemos podido realizar, el descanso de los jugadores. Tienen más alternativas y pueden llegar más descansados. Tienen cinco mediocentros o cuatro laterales que juegue quien juegue, rinde. Una plantilla muy completa, un equipo muy fuerte como local que da un ritmo alto.

Derrotado la pasada jornada por el Real Madrid (0-1), recordó que el Getafe hizo un buen encuentro en el que le faltó acierto de cara a la portería defendida por Thibaut Courtois:

"Estuvimos cerca de conseguir empatar y por qué no ganar. Nos faltó eficacia. Contra el Real Madrid vas a tener las ocasiones que tuvimos, no más. Las sensaciones fueron buenas, pero de eso no se vive, se vive de los puntos. Estamos tranquilos y con confianza".

Asimismo, recordó que el Getafe, en el inicio de 2025, ha ganado algo de esa eficacia de la que careció a principios de temporada e indicó que a lo largo de la Liga todos los equipos pasan por diferentes situaciones.

"Cada partido cuesta un mundo. Plantillas y equipos de gran nivel y presupuesto pasan por dificultades", apuntó.

Además, señaló que no quiere "entrar en el debate" de qué equipo entre Rayo Vallecano y Getafe es el tercero más importante de la comunidad de Madrid y comentó que "cada uno tiene su historia, sus méritos" y que respeta a todos los rivales.

Por último, se refirió a las posibles bajas de su equipo por lesión (Diego Rico, Allan Nyom y David Soria) y sanción (Christantus Uche) y dijo que tendrá que esperar hasta el último momento para saber a quién tendrá disponible.

"Entre sanciones y jugadores tocados no sabemos con seguridad de los que vamos a disponer el próximo viernes. Queda una sesión y sabremos con quien se puede contar. Hasta mañana no sabremos con exactitud de los jugadores que vamos a disponer".

"Uche el club ha estado trabajando para reducir esa sanción y me consta que va a seguir haciéndolo para ver si lo conseguimos, porque necesitamos a todos los jugadores", concluyó. EFE