Mavi García al frente del Liv Alula Jayco para la Vuelta

Redacciòn deportes, 29 abr (EFE).- La española Mavi García será la encargada de optar a la general dentro del equipo Liv AlUla Jayco en la Vuelta a España Femenina que se disputa entre los días 4 y 10 de mayo, con salida en Barcelona y final en el Alto de Cotobello.

García, de 41 años, ha hecho puestos en el top ten de la ronda y ahora ha estado trabajando en altitud estas últimas semanas, consolidando una sólida primavera que la llevó a terminar entre las cinco mejores en una exigente Strade Bianche.

"Este año será un poco diferente para mí, ya que no he competido mucho antes de La Vuelta. He tenido mucho tiempo para prepararme para la carrera, y estoy deseando empezar He entrenado duro y bien en Sierra Nevada durante 20 días. Pasé parte del tiempo con el equipo femenino, luego con el masculino y, finalmente, sola unos días. Espero llegar con las pilas cargadas y estoy deseando conseguir un buen resultado en mi carrera de casa con un equipo muy fuerte detrás", señaló la ciclista española.

Gene Bates, director deportivo del equipo australiano, manifestó su confianza en el equipo para buscar un buen resultado en la ronda española.

"Tenemos una buena combinación de ciclistas para este recorrido. En cuanto a la escalada, contaremos con Monica Trinca Colonel y Mavi García. Mavi no es la primera vez que corre esta carrera y esperamos que tenga una buena actuación en la clasificación general. Monica ha mostrado un gran estado de forma últimamente y creemos que puede ser un gran apoyo en la escalada, y también apuntará a algunas etapas", explicó.

El equipo Liv AlUla Jayco para la Vuelta Femenina 2025 estará compuesto por Mavi García, Georgia Baker (AUS), Jeanne Korevaar (PSB), Amber Pate (AUS), Letizia Paternoster (ITA), Josie Talbot (Australia) y Monica Trinca Coronel (ITA). EFE