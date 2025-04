Feijóo dice que la información oficial "no es clarificadora" y que la UE será clave para "saber la verdad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes ante sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que no puede ofrecer "respuestas" sobre el apagón eléctrico porque la información oficial de la que disponen en este momento "no es clarificadora ni contrastada". Dicho esto, se ha mostrado convencido de que será clave el papel de Europa para "saber la verdad" de lo ocurrido con el corte de suministro que afectó a la Península.

"Os agradezco vuestra colaboración en esta tarea porque la participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad", ha afirmado Feijóo en su intervención en el XXVIII Congreso del PPE que se celebra en la Feria de Valencia.

El jefe de la oposición ha rechazado que lo ocurrido pueda abordarse como "una simple anécdota de escasa relevancia" porque tiene "enorme gravedad". "El Gobierno tendrá que ofrecer las explicaciones que debe a los ciudadanos", ha avisado.

"TODO SE SABRÁ"

Feijóo ha señalado que este lunes, "en medio del caos" y "la incertidumbre", los españoles "volvieron a dar una lección de civismo y de ejemplaridad". "Estamos orgullosos de todos los españoles, de cómo han reaccionado, de su comportamiento", ha resaltado.

Dicho esto, ha revelado que los dirigentes del PPE le han trasladado su solidaridad pero también le han formulado "muchas preguntas" acerca de qué ha pasado con el corte de suministro y si puede volver a repetirse. "Me gustaría daros respuestas a esas preguntas, pero no puedo hacerlo, y no puedo hacerlo porque la información oficial de la que disponemos en este momento no es clarificadora ni contrastada", ha aseverado.

Sin embargo, Feijóo se ha mostrado "convencido de que todo se sabrá". "El Gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa, y de que saldrán a la luz, nunca mejor dicho, las vulnerabilidades que sí o sí debemos de combatir para que nunca más este país colapse como lo ha hecho en las últimas horas", ha resaltado, para subrayar que ahí será clave el papel de la UE para "saber la verdad".

El líder del PP ha señalado que, con el reto en Defensa, en soberanía energética y en autonomía estratégica que se está viviendo en Europa, es aún más "crítico" ver que ayer "se paró la cuarta economía del euro cuando parecía imposible".

"¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar o se van a reconsiderar para proteger nuestra nación?", se ha preguntado el presidente del Partido Popular.

DISCURSO ANTE VON DER LEYEN, METSOLA Y MERZ

El jefe de la oposición ha tomado la palabra tras la intervención ante el plenario del congreso del PPE del futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, y del canciller de Austria, Christian Stocker. Le escuchaban dentro del auditorio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Tras agradecerles su presencia a pesar de la "incertidumbre generada" con el apagón, Feijóo les ha dado la bienvenida a "una de las naciones más antiguas del mundo" y ha justificado su ausencia del cónclave hasta esta tarde alegando que estaba centrado en el apagón eléctrico. "El PPE tiene el compromiso de priorizar a la gente por encima de nosotros mismos, de anteponer sus necesidades a las nuestras, y hemos de hacerlo siempre", ha manifestado.

Feijóo, que ha asegurado que se empiezan a conocer "las consecuencias más dramáticas del apagón" que ha sufrido España, ha mandado un "fuerte abrazo a las familias de las personas fallecidas". "Comprenderéis, queridos compañeros, que era mi deber y estoy seguro de que entendéis el retraso de mi incorporación al Congreso", les ha dicho a sus colegas del PPE.

"TRABAJAR PARA QUE ESPAÑA VUELVA A SER UN PAÍS FIABLE"

El líder del PP ha tenido una mención especial para Friedrich, que se convertirá la próxima semana en el nuevo canciller alemán, y ha señalado que la oposición "es un lugar donde se reflexiona, donde se aprende" y "donde se hace política útil".

"Y por eso el canciller de Alemania hasta ahora en la oposición será el mejor canciller que va a tener Alemania en las próximas décadas. Muchas felicidades Merz", ha manifestado Feijóo, quien esta tarde mantuvo una bilateral con el futuro canciller alemán.

Finalmente, Feijóo ha asegurado que uno de nuestros retos colectivos es "diseñar una Europa firme", "autónoma" y "competitiva". "Y me comprometo ante lo primeros ministros europeos", ha proclamado, para añadir que va a trabajar "sin descanso para que España vuelva a ser un país fiable dentro y fuera de nuestras fronteras".