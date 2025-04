El PSOE acusa a Feijóo de "no estar a la altura" e intentar sacar "rédito político"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "no estar a la altura" en un momento crítico como el apagón que sufrió España durante la jornada de este lunes, denunciando que está intentando "sacar rédito político" de la situación.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el dirigente socialista ha contrapuesto la actuación de Feijóo con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha destacado, ha dispuesto de recursos para atender a la ciudadanía y restablecer el sistema eléctrico.

"Mientras el Gobierno pone los recursos para atender a la ciudadanía y restablecer el sistema eléctrico, Feijóo, el mismo que defiende la gestión del desaparecido Mazón en la dana, intenta sacar rédito político", ha señalado Santos Cerdán.

En la primera reacción durante la jornada de este martes, Feijóo ha recriminado al Gobierno no haber querido "asumir el mando" y no haber declarado la emergencia nacional de inmediato tras el apagón masivo que ha afectado a la Península. Dicho esto, ha revelado que aún no ha podido hablar con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre lo ocurrido.

En la misma línea, el PSOE carga con dureza contra Feijóo, al señalar que no conoce el sentido de Estado, --"es muy probable que no sepa ni lo que significa esa expresión"-- reprochan en un comunicado, en el que también advierten que "le viene grande" el cargo de líder de la oposición "y España mucho más", añaden.

De este modo le recriminan que haya aparecido en los medios de comunicación mientras el Gobierno "sigue resolviendo la crisis", "con el único objetivo de sacar provecho personal". Para el PSOE, por tanto, Feijóo, "es la definición del oportunista político" que se mueve mejor "en la deslealtad institucional" que en la política de altura.

Consideran además que el dirigente del PP está "tan desesperado por la caída de su valoración en las encuestas" que "se tira en plancha a cualquier piscina llena de fango" si considera que así pude conseguir "algún voto despistado".

SÁNCHEZ ESTUVO AL FRENTE Y MAZÓN DE "COMIDA"

El PSOE también pone en valor la actuación de Sánchez, que estuvo "comandando la resolución de esta crisis desde el principio" y ha sido "un líder" en momentos "críticos" como los vividos este lunes y lo contrapone con la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana.

"¿Se imaginan que el presidente del Gobierno de España ayer se hubiese ido a una comida en un conocido restaurante de Madrid, hubiese apagado el móvil, y apareciese por el centro de control de crisis a las ocho de la tarde a ver cómo iban las cosas?" señalan desde Ferraz, apostillando que eso fue lo que hizo Mazón, a quien Feijóo considera un líder "valiente y coherente", afean.

"Sin embargo, cuando Pedro Sánchez estuvo desde el minuto uno al frente de la emergencia, desde la sede de Red Eléctrica Española, al frente de los organismos oficiales de gestión de crisis, y dando información puntual a los ciudadanos y ciudadanos, Feijóo aparece para criticar y sacar partido político. Es de una indignidad pocas veces vista, aunque sea habitual en el Partido Popular", añaden.