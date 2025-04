El apagón eléctrico obliga a suspender la declaración de Mompó en el juzgado de la dana por problemas de conexión

El apagón eléctrico ha obligado a suspender la declaración prevista este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia sobre las 9.15 horas.

Se trata de la segunda suspensión, puesto que Mompó tenía que haber testificado el día 14 de abril pero no fue posible debido a que se prolongó más de lo esperado --siete horas-- el testimonio de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien declaró previamente esa jornada.

Tras esa suspensión, se fijó de nuevo para tomar declaración a Mompó este martes, 29 de abril, pero la jueza de la dana ha vuelto a aplazar el testimonio --sin fijar una nueva fecha concreta-- tras solicitarlo las defensas de los dos investigados, quienes aludían a problemas de conexión como consecuencia del apagón eléctrico que ha afectado a toda España. La Fiscalía se ha mostrado partidaria del aplazamiento.

Mompó se ha presentado sobre las 9.15 horas en los juzgados y se ha parado a atender a los periodistas que le esperaban en la puerta, a quienes ha comentado que llegaba para "poder ayudar" y "con voluntad de colaborar".

En esta línea, ha manifestado que llegaba al juzgado "con la voluntad de colaborar" y de "contestar a todas las preguntas" que se le realizaran. "Nos gustaría que el proceso fuera más rápido pero los trámites son los que son", ha agregado. "Estoy con ganas de ayudar para que se aclare todo", ha apostillado. "Queremos dar luz y aclarar todo lo que pasó. A lo que me pregunten, contestaré", ha insistido.

A su salida del juzgado, una hora y media después, ha comentado a los periodistas: "Esperemos que a la tercera sea la vencida. Esperemos que tengamos un poco de suerte, más que nada para que esto avance, aunque sé que sigue avanzando también".

"Ya tengo ganas de declarar, de dar la cara y de contestar a las preguntas que me hagan", ha reiterado, para agregar que es una "lástima" ir al juzgado y "no poder acabar de declarar".

Mompó ha señalado que para su primera citación intentó "poner en orden" todo lo que vivió el día de la riada: "Tengo las cosas claras pero tenía que ordenarlas y que tuviera sentido lo que digo. Hoy no he repasado las notas, simplemente estábamos esperando a la decisión de la jueza", ha manifestado.

Interpelado por si va a aportar al juzgado el listado de llamadas que hizo desde su teléfono móvil el día de la dana, el presidente de la Diputación ha indicado que no lo llevaba encima: "Me han dicho que no hace falta que las muestre voluntariamente y que si la jueza las quiere, las puede pedir y conseguirlas, pero nadie me las ha pedido. Yo no tengo problema en mostrar las llamadas que hice, nunca ha sido un problema", ha apostillado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la Dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.