Compromís "da la bienvenida" al PPE con mensajes en inglés criticando que Mazón siga de presidente: "Gracias por nada"

Compromís ha desplegado vallas publicitarias en los accesos del recinto de Feria Valencia, coincidiendo con la celebración del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), con mensajes en inglés en los que critica que Carlos Mazón siga de 'president' de la Generalitat tras la dana del 29 de octubre.

Con estos mensajes, --"Thanks for nothing, el PP europeo sois cómplices de mantener al peor gestor en la peor catástrofe" o "Shame on you, el PP europeo ha vetado a las víctimas de la dana en el Parlamento Europeo"-- la coalición quiere "dar la bienvenida" a los asistentes al Congreso de los 'populares'.

Asimismo, quiere denunciar la gestión "desastrosa" de Carlos Mazón ante las consecuencias de dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia hace hoy justo medio año y criticar la actitud del PP europeo y español "que aún mantiene al presidente en su cargo".

Además, los valencianistas recuerdan a los eurodiputados conservadores que "han impedido en dos ocasiones" que las asociaciones de víctimas de dana comparezcan en el Parlamento Europeo, según ha informado Compromís en un comunicado.

"CENAS Y FOTOS"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado también que esta sea la primera vez que el PP europeo se desplaza a València cuando hace medio año de la tragedia. "Ningún líder del PP europeo ha pisado el barro ni ha mostrado ningún tipo de sensibilidad real con las víctimas y ahora vienen aquí a hacer cenas y fotos", ha lamentado.

En esta línea, ha cuesionado que lo hacen "el mismo día de emergencia por el apagón producido este lunes en todo el Estado. Un nivel 3 que Mazón no quiso declarar durante el día de la dana ni los días posteriores, y que ahora lo hace sin siquiera cancelar los actos previstos en la fiesta del PP europeo obligando, además, a que cientos de policías estén custodiando a los 'saraos' del PP y no activos en la emergencia".