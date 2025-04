Colegios abiertos aunque sin clase en nueve comunidades tras el apagón

Madrid, 29 abr (EFE).- Los colegios públicos y concertados de las comunidades de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón han abierto sus puertas este martes pero sin actividad lectiva.

Se trata de las ocho comunidades autónomas afectadas por la declaración de emergencia de interés nacional y Aragón que ha decidido en las últimas horas adoptar esta decisión respecto a los colegios por el apagón eléctrico.

De esta forma, en esas regiones los colegios no tendrán actividad actividad lectiva este martes pese a estar abiertos.

En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, al no sufrir ningún tipo de apagón, no se esperan ni cierres ni cambios. Cantabria, País Vasco, Cataluña, Asturias, Navarra y Castilla y León, que sí sufrieron el apagón, no han anunciado tampoco ninguna medida.

Respecto a las universidades, muchas de ellas suspendieron tras el apagón sus clases y mantienen esa medida este martes.

Como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que cesa toda la actividad no esencial, incluyendo clases y exámenes; aunque sí abrirá la biblioteca María Zambrano para que puedan acceder los estudiantes que lo puedan necesitar.

La Rey Juan Carlos también ha comunicado la suspensión de la actividad lectiva y académica al no ser posible garantizar suministro eléctrico y transporte público a primera hora de la mañana.

El objetivo de la medida respecto a los colegios, según explicó Pedro Sánchez en su segunda comparecencia, es "garantizar la atención de los alumnos a los padres que lo necesiten".

EFE

arv/mcm