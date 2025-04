Castilla-La Mancha baja a nivel 1 de emergencia y la desactivará si no hay más incidencias

Toledo, 29 abr (EFE).- Castilla-La Mancha ha decidido bajar al nivel 1 la emergencia por el apagón eléctrico y la desactivará este miércoles al mediodía de manera automática si no se producen más incidencias a lo largo de esta noche.

Así lo ha declarado ante los medios de comunicación el viceconsejero de Administración Local, Eusebio Robles, tras la reunión del Centro de Coordinación Integrado (Cecopi) en las instalaciones del 112, en Toledo, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

Robles ha explicado que han decidido desescalar y dar "un pasito más" porque la situación se ha ido normalizando y tras hacer un repaso consejería por consejería y área por área de los distintos temas que estaban encima de la mesa durante la emergencia.

No obstante, ha indicado que estarán pendientes de lo que sucede esta noche con el pico de consumo eléctrico que se puede dar en torno a las 21:15 horas, si bien ha añadido que entienden que "no va a haber ningún problema" y que, en principio, "no hay riesgo de apagón" según han trasladado también las eléctricas Iberdrola y Unión Fenosa durante la reunión porque la situación está estabilizada.

Asimismo, Robles ha agradecido el trabajo realizado durante la jornada del lunes y del martes en el 112 y ha precisado que durante el día de ayer se recibieron 12.000 llamadas en este servicio, mientras que en un día normal se reciben 4.000, y con el problema añadido de que, por la caída de los sistemas informáticos, muchas de las llamadas se tuvieron que canalizar a mano.

"Hemos querido estar siempre por delante de la emergencia de los distintos problemas y estamos muy tranquilos por la gestión que se ha hecho de todo el trabajo durante este día largo", ha resaltado. EFE

