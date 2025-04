Abascal exige la dimisión de Sánchez tras el apagón y pide al Gobierno renunciar a las políticas verdes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este martes al presidente, Pedro Sánchez, que dimita por el apagón masivo que golpeó a la Península Ibérica y el sur de Francia, y ha reclamado al Gobierno que "rectifique el fanatismo climático" y renuncie a cerrar centrales nucleares.

En una declaración grabada difundida por Vox, Abascal ha incidido en que, "una vez más", el Ejecutivo ha llevado a España "al caos" y ha avisado de que "no será la última". Dicho esto, ha pasado a reproducir las preguntas que, a su juicio, "todos los españoles se han hecho durante las largas horas sin electricidad".

Así, se ha preguntado "por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones, que eso eran bulos de la ultraderecha" y por la asunción de responsabilidades por los daños ocasionados, aunque descarta que esa persona sea el presidente. "Ya sabemos, lo hemos visto en la Palma o en Valencia, que Sánchez no lo hará", ha dicho.

A renglón seguido, se ha preguntado "por qué se han impuesto políticas para destruir las centrales energéticas"; "por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que la energía sea más cara y hace a los españoles más dependientes y vulnerables"; y "qué habría sucedido si estuviera más avanzado su plan de sustituir el parque móvil para hacerlo todo eléctrico y chino".

También ha arremetido contra "el plan del Gobierno de acabar con el dinero en efectivo" porque ese fue "el único recurso de muchos españoles" durante las horas que duró el apagón.

SÁNCHEZ SABE LA CAUSA, PERO LA OCULTARÁ

Sobre las causas del apagón, Abascal cuestiona que el Gobierno "diga que no sabe nada". "¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira van a inventar hoy para eludir sus responsabilidades?", ha incidido el líder de Vox.

No obstante, cree que "la realidad" es que Sánchez "sabe lo que ha pasado" y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo también "sabía de dónde procedía el virus de la COVID-19 y censuró a la prensa para ocultarlo y "sabía que destruir la infraestructura hidráulica y no limpiar los cauces llevaría a tragedias como la de Valencia".

Por otra parte, el líder de Vox se ha preguntado "quién se está enriqueciendo" para, a continuación, recordar que antes de que se produjera el apagón salió a la luz que la jueza que investiga al hermano de Sánchez, David Sánchez, lo haya procesado. "Sabemos también que de todas sus tropelías sacan beneficio", ha apostillado.

En esta línea, ha sacado a colación "desde qué parador nacional y en qué compañía --una referencia explícita al exministro de Transportes José Luis Ábalos-- analizarán los ministros este nuevo desastre". En cualquier caso, Abascal ha asegurado que Sánchez "sabe que cuando abandone el Gobierno tendrá que responder en un banquillo a todas estas preguntas, junto a las de la corrupción que dirige y le rodea".

Abascal ha concluido su vídeo cargando contra el PP, al que ha preguntado "qué tiene que suceder para que los 'populares' rompan todos sus acuerdos con Sánchez y se dediquen a hacer oposición frontal". "'Todos a una', ha dicho su líder (Alberto Núñez Feijóo)", ha lamentado el líder de Vox, que ha dicho que "todos a una", pero "contra Sánchez".

"Yo os prometo, una vez más, que no dejaré de denunciar a este Gobierno criminal ni un solo día, que los demás cumplan con su deber o se aparten", ha zanjado.