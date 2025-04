Rueda critica que Yolanda Díaz no fue "imparcial" sobre Altri "desde el principio"

Asegura que si Altri no obtiene fondos europeos, esas partidas "no serán compensadas" con "fondos propios de la Xunta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no fue "imparcial" en relación al proyecto que Altri "desde el principio" y ha calificado de "falta de respecto" a los técnicos de la Xunta que la también líder de Sumar calificase de "aberración" la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Administración autonómica.

Así se ha pronunciado al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello por las críticas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Xunta de Galicia para esta iniciativa.

En su intervención, Rueda ha asegurado que "hace mucho tiempo" que la vicepresidenta se opone públicamente a este proyecto, una actitud que, en su opinión, "casa mal" con el hecho de que dijese que "la razón de negar esos fondos era exclusivamente de los técnicos". "Que es neutra no lo cree nadie, empezando por ella misma", ha indicado.

Además, ha censurado que la ministra haga declaraciones "muy alegres faltando al respecto a los funcionarios". "Es muy triste pero la retrata bastante", ha señalado.

AYUDAS AL PROYECTO

En la rueda de prensa y preguntado sobre si la Xunta dará fondos europeos a Altri si el Gobierno no se los concede, el máximo mandatario autonómico ha asegurado que el Gobierno gallego pide el dinero "no pensando en una empresa concreta" sino "pensado en que no se pierda". Un punto en el que ha puesto en valor "la buena ejecución" de estas partidas en Galicia frente a la "mala ejecución" del Estado, con todavía miles de millones "en un cajón".

El máximo mandatario autonómico ha sostenido que mantiene lo afirmado al respecto en anteriores ocasiones tanto para este como para otros proyectos que aspiran a fondos de la UE. "Si no tiene esos fondos, desde luego, no van a ser compensados con fondos propios de la Xunta, lo mantengo desde el principio", ha argumentado.

Por último, preguntado sobre el hecho de que la Declaración de Impacto de Ambiental (DIA) de Altri se aprobase sin informes sobre su impacto en la salud pública, Rueda ha explicado que las DIA "tienen aspectos que quedan sujetos a condicionamiento para cumplir en otras fases". "Esto entra dentro de la normalidad, no es la primera vez", ha dicho el presidente, que ha sostenido que se trata de un documento previo a la evaluación de los técnicos" y "con todas las garantías" para cumplir su función.