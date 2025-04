Gamarra avisa al Gobierno que si no asume reformas del PP, no apoyarán el decreto aranceles: "No damos cheque en blanco"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este lunes al Gobierno que si no hay reformas y no asume algunas de las propuestas que ha planteado Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Popular no apoyará el decreto antiaranceles del Gobierno, cuyo debate de convalidación en el Congreso está previsto en el mes de mayo. Según ha recalcado, su partido no va a dar un "cheque en blanco".

Así se ha pronunciado el mismo día que está prevista una reunión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, para hablar de medidas que permitan afrontar la ofensiva arancelaria de Donald Trump.

Los 'populares' avisaron este fin de semana que estaban dispuestos incluso a no ir a esa reunión con Cuderpo si no hay gestos previos del Ejecutivo ni respuestas al documento que el PP remitió hace 20 días a Moncloa. "Si el Gobierno no se va a mover ni un ápice ¿de qué sirve reunirnos?", indicaron a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que añadieron: "Condicionamos la reunión del lunes a que el Gobierno nos manifieste de qué asuntos quiere que hablemos".

SIN "RESPUESTAS" AL DOCUMENTO DEL PP

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Bravo ha asegurado que, "hasta el momento lo único" que conoce el PP es "un real decreto que ya está aprobado por el Consejo de Ministros, que está publicado y que además nos sorprendió con cambios en el último momento por acuerdos con Junts de la mano del Gobierno".

Gamarra ha recordado que el PP remitió al Gobierno un documento con las medidas de su partido "hace ya más de 21 días" y no tienen "respuestas". "Estamos esperando porque lo que tenemos muy claro es que nosotros no vamos a dar un cheque en blanco a la política de Pedro Sánchez que no compartimos", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que el PP está "para tender la mano a España y a los españoles", algo que, a su entender, va en línea con las medidas y las reformas estructurales que plantea su partido, como la necesidad de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares.

La 'número dos' del PP ha señalado que iniciar ese cierre, "como ha empezado a hacer el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado Consejo de Ministros, con pasos que consideramos peligrosos", dejan a España "muy débil en términos de competitividad, porque podemos quedarnos en un apagón en cualquier momento".

El PP ha criticado duramente que el Consejo de Ministros haya aprobado iniciar el cierre de Almaraz (Cáceres), cuya fecha programada de cierre es otoño de 2027 para su primer reactor y otoño de 2028 para el segundo. En concreto, dio luz verde a la autorización para que Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos y también para desmontar las instalaciones nucleares contrate el "servicio de Ingeniería para el desmantelamiento" de esta central nuclear.

SI NO ACEPTA REFORMAS, "TENDRÁ QUE BUSCAR A OTROS SOCIOS"

Al ser preguntada si, en caso de que no le acepten sus propuestas, el PP se va a levantar de la mesa o se plantea no acudir a la reunión con el ministro Cuerpo: "Quedan horas, por lo tanto, habrá que ir viendo si están dispuestos en estas horas a asumir algunas de las cuestiones, pero lo que sí que decimos claramente es que si no está dispuesto el Gobierno a afrontar y abordar estas reformas, evidentemente, cheques en blanco no le vamos a dar a Pedro Sánchez".

La dirigente del PP ha señalado que en ese contexto, el Gobierno no podrá contar con los votos del Grupo Popular porque no están dispuestos a dar "cheques en blanco". "Nosotros queremos reformas y si no hay reformas, evidentemente, no habrá apoyos. Nosotros queremos reformas y apoyarlas. Si no las hay, evidentemente, el Gobierno está eligiendo otro camino, tendrá que buscar a otros socios", ha finalizado.