Clavijo dice que le resultaría "duro de digerir" que algún partido no respete la infancia

Arrecife (Lanzarote), 28 abr (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado este lunes "a las comunidades autónomas que no están colaborando" para articular el nuevo sistema de acogida a los menores llegados en patera a que "piensen en el interés superior del menor", porque le resultaría "duro de digerir" que haya algún partido que "no respeta los derechos de la infancia".

Clavijo se ha pronunciado en estos términos desde Lanzarote, tras conversar telefónicamente con la ministra de Infancia, Sira Rego, sobre la reunión que en unas horas celebra la Conferencia Sectorial para dar los primeros pasos hacia el sistema de distribución de la acogida de los menores fijado en la reforma de la Ley de Extranjería.

"Por eso espero que vaya todo bien esta tarde, que se desarrolle (la Sectorial) con normalidad. Con independencia de las posturas de cada comunidad autónoma, que no se busquen excusas para empezar a aplicarlo. Porque a día de ayer teníamos a 5.635 menores en Canarias", ha remarcado el presidente de la comunidad autónoma.

Clavijo espera que esta Conferencia Sectorial sirva para definir la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, dato a partir del cual se establecerá la financiación y se programará un calendario "no solo para los niños que están ya en Canarias y que tienen que salir, sino para los que siguen llegando".

"Creo que hoy comienza todo para ver si en un plazo de 15 días, o un mes, podemos empezar ya a hacer las primeras derivaciones. Ese es el objetivo", ha añadido.

Preguntado sobre la decisión del Gobierno de Canarias de ordenar el cierre de un centro de acogida de menores de Lanzarote por sus malas condiciones, Clavijo ha defendido que los "mecanismos de control están funcionado" y, a pesar de la saturación de la red, los inspectores de la Consejería de Bienestar Social "no dejan de velar por el interés superior del menor".

"Cuando detectamos circunstancias como las que hemos visto, no nos tiembla la mano, se cierra y punto. Si encontramos un centro donde no se está cumpliendo y no hay condiciones para los menores, actuamos. La firmeza con la que ha actuado la Consejería creo es buena. Nos da tranquilidad y nos da garantías a todos", ha añadido

Fernando Clavijo ha advertido de que, con la saturación que tiene en estos momentos la red de acogida de Canarias, "que está sobrepasada", "es fácil que se produzcan circunstancias" como las que han llevado a clausurar ese centro de Lanzarote. Y por eso, ha insistido, demanda que cuanto antes se pongan en marcha las derivaciones. EFE

(Foto)