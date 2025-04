'Pecco' Bagnaia dice que no está "contento con carreras como éstas"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 abr (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), tercero en el Gran Premio de España y a lo largo de todo el fin de semana ha asegurado no estar "contento con carreras como éstas, otra vez no he podido hacer nada".

"Estaba bastante contento en las tres o cuatro primeras vueltas, cuando mi ritmo y mis sensaciones eran bastante buenos, pero en cuanto he llegado a Fabio -Quartararo- no he tenido ninguna oportunidad de adelantarle y cada vez que llegaba a las curvas 7, 8, 11 y 12 perdía mucho, se me iba cerrando el tren delantero mucho", explicó Bagnaia.

"Es una pena que sea así, pero esta es la situación que tenemos ahora mismo, por suerte tenemos un importante test mañana, trabajaremos mucho para encontrar un balance mejor porque ahora mismo estamos sufriendo y en curvas donde era súper fuerte el año pasado, como la 11 y la 12, este año estoy sufriendo muchísimo, y más cuando voy detrás de alguien", continuó 'Pecco'.

"Mirando lo que hacía Alex -Márquez- podía ver que él era súper fuerte, tanto como lo era yo la pasada temporada, así que tenemos que hacer algo en la moto para cambiar ese balance, y para eso mañana será un día importante", insistió el piloto italiano.

"En las primeras tres o cuatro vueltas estaba teniendo unas sensaciones realmente buenas, sabía que Marc estaba tratando de adelantarme en la curva 8, donde era más fuerte él, pero creo que no se esperaba que me metiese en la curva 9, y lo intenté; él cruzó la línea y se fue un poco largo en la 10, y yo he cruzado también mi línea y es cuando nos hemos tocado, porque él en ese momento estaba teniendo un 'wheelie' y estaba centrado en controlar el tren delantero, y es cuando hemos tenido el contacto", recordó Bagnaia.

"El problema de este año es siempre el mismo: cuando estás detrás de alguien empiezas a sentir que el tren delantero se bloquea en todas partes y es un problema, y por primera vez Marc, que no estaba liderando la carrera y estaba detrás de otro piloto con un ritmo similar, ha perdido el tren delantero", insistió el italiano.

"En muchas curvas, y no sabemos por qué, estamos tratando de entender la situación. porque Marc es muy bueno a la hora de pilotar cualquier cosa, siendo sincero, y yo no puedo hacerlo, y quiero sentirme mejor y tener una mejor sensación con la parte delantera de la moto, y la situación no está siendo fácil, porque es algo relativamente nuevo para mí", comenta Bagnaia.

"En este circuito nunca había tenido este tipo de sensación, y hacía cosas en las curvas rápidas que este año no puedo hacer y quizás deberemos entender esto y cambiar el balance de la nueva moto y tratar de probar diferentes soluciones ya que es complicado pilotar así", insistió sobre sus problemas el doble campeón del mundo de MotoGP.

"La nueva moto tiene más potencial que la 2024, porque tiene más aceleración, más velocidad punta, en la zona de frenada es muy buena, frenando recta es muy buena, pero no sé por qué, porque lo único que es igual es el chasis y eso debería hacer que el balance fuese muy parecido o el mismo, el año pasado no tenía este tipo de problemas, aparte de en la sprint, ya que en las carreras largas siempre podía seguir a otros pilotos", continuó Bagnaia.

"Aquí, por ejemplo, seguí a Jorge Martín durante más de diez vueltas, sin tener ningún tipo de problema, y este año no puedo hacerlo y mirando los datos, está claro que si pones el tiempo por vuelta de Alex con los del año pasado el potencial es muy similar en las curvas rápidas, y si pones el mío comparado con el año pasado, no puedo hacerlo", explicó.

De la segunda posición de Fabio Quartararo ha destacado que "con una moto más lenta que la mía, porque la mía me ha permitido ganar muchas carreras y adelantar fácil a muchos pilotos, ha hecho un trabajo increíble, no podía acercarme a él".

"Era muy fuerte en las curvas muy rápidas, mucho en las frenadas, estaba exprimiendo cada pequeño detalle de su moto, era muy rápido y no me podía acercar y, si me hubiese acercado mucho a él, estoy seguro que saliendo de la última curva y con la recta le habría podido adelantar sin problemas, pero no ha sido el caso, porque en cada punto estaba saliendo de una manera tan suave y tan rápida que era imposible", reconoció del piloto francés. EFE