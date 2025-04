Marc Márquez: "Para mí, hoy la noticia es ver ganar a mi hermano"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que sufrió una caída en las primeras vueltas del Gran Premio de España de MotoGP, se mostró disgustado por su accidente, pero destacó que "la noticia" es la victoria de su hermano Alex.

"Es un 'mix' de cosas, pero para mí hoy la noticia es ver ganar a mi hermano una carrera de MotoGP, sobre todo porque sé que era uno de los objetivos de su carrera deportiva, ganar una carrera de MotoGP, y eso ya lo podrá decir, y no sólo eso, sino que una vez más lidera el campeonato y se está mostrando en un gran momento de forma, por lo que estoy superorgulloso de él", aseguró Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo, dijo sobre su caída: "Es algo que ahora me cuesta entender, quizás no he tenido en cuenta que llevaba todo el fin de semana rodando, solo, y esta vez iba detrás de dos pilotos y, lógicamente, la aerodinámica en esas condiciones cambia y en la curva ocho, que hacía muy rápido todo el fin de semana, quizás ha sido un error grave".

"Este año estoy intentando estar muy calmado, es el año que menos me estoy cayendo, pero llevo dos errores los domingos que, como digo, si quiero luchar por el campeonato y quiero ser competitivo, no los puedo cometer", reconoció Marc Márquez.

Además, el piloto de Ducati lamentó haber salido mal, porque eso "ha hecho que se condicionasen un poco esas primeras vueltas". "Si hubiera salido bien, el objetivo era marcar mi ritmo, porque como se ha visto luego tenía un buen ritmo para estar luchando por el podio".

"Tengo que entender, quiero entender el porqué de esa caída. En Austin la entendí perfectamente, pero ésta me molesta un poco más porque no la acabo de entender, pero ya el año pasado se cayó 'Pecco' varias veces así, al soltar frenos y la moto se va al cerrarse de delante, y hoy me ha pasado exactamente lo mismo", recalcó.

Con la moto muy dañada en el costado izquierdo, Marc Márquez reconoció que le costó "coger el ritmo".

"Cuando me inclinaba de izquierdas, tocaba el carenado en el suelo y se me levantaba la moto y entonces he decidido rodar, rodar y rodar, y cuando se ha desgastado el carenado es cuando he vuelto a hacer 37 y ya no tocaba en el suelo y podía pilotar de manera natural aunque faltasen alas, pero la velocidad está y ahora lo que falta es no cometer errores", isnsistió. EFE