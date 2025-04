Juaristi (Euskaltel): "Necesitábamos algo bonito en el equipo"

Bilbao, 27 abr (EFE).- El vizcaíno Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), segundo en la general final de la 67ª Vuelta Asturias tras el catalán Marc Soler (UAE), se ha congratulado por ese éxito, sobre todo por su equipo, una formación naranja que, admitió, necesitaba "algo bonito.

"Este segundo puesto supone sobre todo confianza. Necesitábamos algo bonito en el equipo", dijo tras la carrera, en unas declaraciones distribuidas por el Euskaltel en las que se ha felicitado por los "cuatro días muy bonitos" vividos en la carrera asturiana.

En lo personal, además, ha destacado que le "valido para coger mucha confianza". "He tenido buenas sensaciones durante toda la vuelta. El equipo me ha arropado en todo momento, no me ha faltado de nada. Y estoy contento de haber podido responder a esa confianza y dar al equipo lo que se merecía. Por eso, estoy contento por mí y por todo el equipo", destacó

Por su parte, Rubén Pérez, director deportivo del equipo naranja, subrayó que "Txomin ha estado espléndido, en toda la vuelta en general, y hoy ha estado súper". "El equipo en general ha realizado un trabajo muy bueno, siempre pendiente de Txomin, todos a una. ¡Enhorabuena a todos!", felicitó Rubén Pérez a su equipo. EFE