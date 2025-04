Joan Plaza: "No hay nada que celebrar. Nos queda una victoria más"

Andorra La Vella, 27 abr (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, siempre prudente pese a dar un paso de gigante para la salvación. "No hay nada que celebrar. Nos queda una victoria más".

Curiosamente fue bastante crítico con el final de partido dónde pasaron de ganar de 30 a imponerse de 17 peligrando el 'average'. "No me ha gustado como hemos acabado el partido y no hemos jugado de manera inteligente en el tramo final".

Un triunfo que llega en el Pabellón Toni Martí dónde está temporada se han escapado muchos triunfos. "Hasta hace unas jornadas éramos el segundo peor equipo como local y lo teníamos que reconducir. En casa no se pueden escapar los triunfos y ahora tocará rematar la faena contra el Girona".

Volvió a hablar del tramo final del partido. "¿Si hemos jugado nuestro mejor partido de la temporada? Si borramos los últimos siete minutos, sí. Hemos compartido la pelota, hemos batido el récord de recuperaciones y hemos repartido 20 asistencias. Eso sí, hemos cometido 16 pérdidas. Sea como sea, el equipo se ha divertido mucho con un partido serio. Hay situaciones que nos dicen que estamos en el camino correcto".

Analizo el buen partido de Jerrick Harding. "Está con problemas de espalda y ha empezado muy bien, pero lo he querido proteger".

Otro protagonista fue Sekou Doumouya con 15 puntos. "Es un chico con mucho talento, pero lo tiene que consolidar. Le falta mucho por aprender y por crecer. Necesita un equipo que crea en él y hoy ha estado muy concentrado. A los jugadores, en el calentamiento, ya se les veía con sangre en los ojos. Sin duda, Sekou es capaz de hacerlo mucho mejor".

No quiere hablar de objetivos más ambiciosos y se mostró, nuevamente, prudente. "Hace nada estábamos en la mierda y tenemos que tocar de pies en el suelo. Yo vengo de un barrio de mierda y no quiero abrir ninguna botella de cava", sentenció el experimentado técnico barcelonés. EFE

