Cervera: "Los jugadores están indignados, son muchas cosas y muy seguidas"

Santa Cruz de Tenerife, 27 abr (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, dijo tras el empate de este domingo con la SD Éibar en el estadio Heliodoro Rodríguez López (1-1) que sus jugadores estaban "indignados" con el arbitraje, y que en el vestuario no hablaban del partido, cuyo resultado vuelve a restar opciones de permanencia en LaLiga Hypermotion, sino de las acciones polémicas.

El técnico blanquiazul señaló en rueda de prensa que no quería ahondar en las quejas por las actuaciones arbitrales, pero sí lamentó que una vez más, a su juicio, se les perjudicase con un gol anulado a Maikel Mesa por una presunta falta sobre un defensor.

"Son muchas cosas y muy seguidas, y que ni siquiera vaya al VAR a mirarla, es extrañísimo", dijo Cervera al comentar esa jugada, que comparó con una de la jornada anterior en la que no se pitó un penalti a Diarra por un empujón del guardameta del Deportivo de La Coruña mucho más claro.

"Tenemos carencias y no ha sido nuestro partido más brillante, pero en todos pasa algo. A los jugadores no se les puede reprochar nada, lo hemos intentado todo, pero cada día está más difícil y nos obliga a ganar todo hasta el final", admitió Cervera tras el tercer empate consecutivo.

El entrenador del Tenerife reconoció que la indignación del público durante el partido no solo fue por el tanto anulado a Maikel Mesa o un posible penalti a Bodiger, que además derivó en el gol del Éibar, "sino por todo lo que viene de atrás".

Cervera pide que haya un "criterio único" para que los aciertos y errores "sean para todos igual", y recordó que él también tiene hijos que lloran cuando a su padre, por ejemplo, lo echan de un equipo, en alusión a las palabras de Ricardo De Burgos Bengoetxea antes de la reciente final de Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid.

"A ver si es que lloran los hijos de unos y los de otros no. Yo elegí esta profesión, y sé que cuando pierdo, me voy a casa y lo paso mal; esta profesión conlleva riesgos; si no, elijo otra. No me gusta hablar de esto, pero hay una equivocación de base y hay que arreglarla", subrayó. EFE

