Arizkorreta ensilla los dos ganadores de las Poules

Madrid, 27 abr (EFE).- El entrenador Guillermo Arizkorreta ha copado el triunfo en las dos primeras carreras clásicas de 2025, la Poule de Potros y la Poule de Potrancas, que ha ganado con los 3 años “Yo Mauro” y “Octans”, respectivamente. El argentino Nico Valle y el checo Václav Janácek han sido los jockeys de los representantes de la cuadra Peques y la yeguada Rocío, que reciben 30.000 euros por estos triunfos.

“Yo Mauro” venció por tan sólo una nariz en la versión masculina, la Poule de Potros-Premio Cimera. Escondido en el lote, y con un remate en una recta que resultó muy movida, vino a superar en la misma raya de meta a “Skytree”, que había atacado antes.

El favorito “Goodmood” se vio entorpecido cuando iniciaba su cambio de ritmo a 400 metros del poste.

En la Poule de Potrancas-Premio Valderas, partía con un gran apoyo en taquillas “Octans”. No en vano venía de sellar una magnífica estancia en Dubái, que culminaba con un segundo puesto en la prueba equivalente, las 1.000 Guineas de Meydan. La yegua nacional de Arizkorreta cumplió con los pronósticos, si bien tuvo que ser muy exigida por Janácek para superar también en foto, por un cuello, a “Annie’s Song”.

En las otras cuatro pruebas del programa, los vencedores han sido “Spanish Ruler”, con el portugués Ricardo Sousa; “Earthview”, con el venezolano Gabriel Arguinzones,

“Trade Honor” y “Abacur”, ambos con el checo Janácek en la silla. En esta última carrera “Berserker Extrem” desmontó a Vicky Alonso, que cayó de espaldas y quedó tendida en la pista. Aunque parece que finalmente el accidente se saldó sin consecuencias graves, la joven jockey fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 9 – 12 – 10 – 4 – 10 – 1. En la Lototurf, el caballo ganador es el 4 y no corrió “Mystery Land”, el 10. No tomó la salida en la quinta carrera, el Valderas, la potranca “Theyknowweknow”, mantilla 11, una de las favoritas. EFE

fg/asc