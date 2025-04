Un conseller valenciano critica que la ministra de Sanidad dé lecciones de responsabilidad

València, 26 abr (EFE).- El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no asuma su responsabilidad con la puesta en marcha de las Unidades de Salud Mental de Emergencia (USME) para apoyar a las personas afectadas por la dana antes de dar lecciones de dignidad.

Gómez ha realizado estas manifestaciones después de que la ministra y líder de Más Madrid (partido integrado en el grupo parlamentario Sumar) haya participado este sábado en el Plenario Autonómico Extraordinario de Más Madrid, donde ha recordado la tragedia de la dana, de la que se cumplen seis meses, y se ha sumado al grito de "Mazón, dimisión".

"No se puede ser más indigno y no se puede ser más sinvergüenza", ha dicho García en referencia a la gestión de esta catástrofe por parte del presidente de la Generalitat Valenciana.

La titular de Sanidad ha defendido que la política es "un oficio noble", pero ha denunciado que también hay "un oficio absolutamente indigno que es el que constantemente nos recuerda el PP" en la figura de Carlos Mazón.

Por su parte, el conseller de Sanidad ha recordado que seis meses después de que se anunciara en Consejo de Ministros la creación de las USME, siguen sin llegar a la Comunitat Valenciana.

Además, ha lamentado que la ministra critique la gestión de la catástrofe por parte de la Generalitat y hable de indignidad ya que, en su opinión, "la dignidad se mide por la respuesta a la emergencia, y la respuesta de su ministerio ya sabemos cuál ha sido, de momento ninguna más allá de promesas incumplidas".

En este sentido, ha recordado que la ministra vino en febrero a la Delegación de Gobierno para anunciar la llegada de las USME en marzo y todavía siguen sin existir.

Marciano Gómez ha considerado que no pueden dar lecciones de dignidad quienes no cumplen sus compromisos, y este es el caso de la ministra Mónica García, ya que prometió a las personas afectadas unas Unidades de Salud Mental de Emergencia que no han llegado después de seis meses.

Por contra, el conseller ha puesto en valor la respuesta del Consell y ha destacado que 17 equipos con más de 80 profesionales de salud mental de la Conselleria de Sanidad atendieron desde el primer momento en las zonas afectadas por las inundaciones.

Posteriormente, ha añadido, se crearon las siete unidades de atención al trauma complejo, en las que se han atendido a cerca de 1.700 personas.

Marciano Gómez ha apelado a la dignidad de la ministra de Sanidad para que "cumpla su compromiso con las personas afectadas por la dana y lleguen de una vez Valencia las unidades de salud mental que prometió, ya que más vale tarde que nunca, y toda ayuda es bienvenida". EFE