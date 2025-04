Rubi: "Máximo respeto al Racing de Ferrol, debemos dar nuestra mejor versión"

Almería, 26 abr (EFE).- El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó sobre el partido de este lunes con el Racing de Ferrol, que cierra la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, que lo afrontan "con el máximo respeto" a un rival que apura sus remotas opciones de salvación y que deben de dar su "mejor versión en casa" tras reiterados malos resultados a domicilio.

El entrenador del Almería, octavo con 56 puntos y a dos de los puestos de promoción de ascenso tras ser goleado hace una semana en Castellón (4-1), advirtió este sábado en rueda de prensa del peligro que puede entrañar medirse con un adversario herido, penúltimo con 26 puntos y a 15 de la permanencia cuando sólo quedan 18 en juego.

"Tenemos que ir con cuidado porque son jugadores que tienen ganas de demostrar tras un mal año", recalcó Rubi, quien celebró que para este duelo clave en la lucha por el ascenso de los almerienses podrá contar prácticamente con toda su plantilla, ya que el delantero hispanomarroquí Rachad "es alta" tras su lesión y al central Chumi le espera para la visita Cádiz dentro de tres jornadas.

Sobre la incidencia de la baja por sanción del mediocentro senegalés Dion Lopy, reconoció que "es importante porque da muchas cosas al equipo", aunque están "buscando la mejor solución" y dispone de "recambios".

"Las decisiones de este fin de semana no estarán supeditadas a la baja de Lopy, ya que venimos de un mal partido y me toca mover fichas. La clave es que nosotros no hemos estado bien fuera de casa en esta segunda vuelta, nos ha cogido por sorpresa porque en la primera vuelta ganamos bastante a domicilio", explicó el catalán.

Al respecto, el técnico del cuadro rojiblanco admitió que se les "ha bajado la cortina" y se han "quedado parados", y consideró que "el factor más grave son los goles" encajados como visitantes, si bien apeló a "mirar hacia delante con toda la fuerza".

A pesar de esta dinámica negativa, dejó claro que el objetivo sigue intacto y que el equipo luchará por asegurar una plaza en el playoff de ascenso. "Nuestra obligación es meternos entre los seis primeros. Siempre hemos tenido un déficit de partidos fuera de casa, por lo que ahora es una oportunidad para vencer los dos siguientes", aseveró.

Rubi también dijo que "el ascenso directo queda prácticamente descartado", aunque subrayó la importancia de cerrar la temporada regular de la mejor forma posible para llegar a la promoción de ascenso "como un cohete" y "generar ilusión entre la afición y poder ir a por todas en el 'play-off'". EFE

