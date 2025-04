Puente insiste en pedir la factura de El Ventorro para saber si Mazón estuvo ausente de manera física o de otras maneras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y recién reelegido secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha criticado de nuevo al PP y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión durante las peores horas de la dana del pasado mes de octubre y ha reiterado la reclamación de que se publique la factura de la supuesta comida del dirigente valenciano en el restaurante El Ventorro en la tarde del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha apuntado Puente durante su intervención de clausura del Congreso Provincial del PSOE de Valladolid, en el que se ha refrendado su reelección para el segundo mandato en este cargo y donde ha estado acompañado por otras dos ministras, la de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz, y la de Igualdad, la también vallisoletana Ana Redondo.

El ministro de Transportes ha recordado la polémica comisión del Senado del pasado jueves y ha aseverado que el PP "no puede" reclamarle responsabilidades cuando mantiene a Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, tras haber sido "responsable de 227 muertes" por la DANA de octubre.

Puente ha reiterado las críticas al dirigente del PP, de quien dice que "el día que sus conciudadanos dependian de él hizo mutis por el foro" y ha insinuado que "a dia de hoy no se sabe donde estuvo", porque si bien se asegura que estuvo en una comida en el restaurante El Ventorro, el PP no ha presentado la factura de la misma. "Me piden que haga auditorias, pero tienen una muy facil, la factura del ventorro", ha apostillado.

En este sentido, ha repetido un argumento que planteó en dicha comisión a un senador del PP y ha aseverado que Mazón "no tiene los grilletes" porque está aforado y ha considerado necesario que los ciudadanos vean la supuesta factura.

"Esa tarde había que estar despierto y el presidente de la Comunidad Valenciana no estuvo ni de manera física ni de otras maneras posiblemente", ha criticado.

En definitiva, ha considerado que los 'populares' "no tienen legitimidad moral para pedir responsabilidades".