Podemos llama a la "insumisión" ante el "rearme" de Sánchez y denuncia que hay más contratos pendientes con Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a la "insumisión" ante el plan de "rearme" del presidente, Pedro Sánchez, y ha tildado al Gobierno de "cipayo" (estar al servicio de intereses extranjeros) y antidemocrático por aumentar el gasto militar.

Aparte, ha proclamado que no le van a aplaudir por cancelar la compra de balas a Israel cuando ha sostenido que hay cerca de 40 contratos pendientes de formalización con el país hebreo.

También ha acusado a Israel de "estar compitiendo con la Alemania nazi por la primera posición en la Liga del Horror de la Humanidad" y ha desgranado que el partido morado va a acelerar, en respuesta al jefe del Ejecutivo, la movilización de los sectores partidarios de la paz que son críticos con la deriva de Sánchez.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el nuevo Consejo Ciudadano estatal, su máximo órgano de dirección, tras la asamblea del partido morado y en el que se ha aprobado la nueva Ejecutiva del partido.

Durante su discurso, Belarra ha advertido de que "no cuenten con Podemos para aplaudir" al Gobierno, que dice que va a cancelar un contrato de 6 millones con el "Estado terrorista y genocida de Israel cuando le pillan" y que ya dijo además que lo iba a suspender.

Máxime cuando, según ha sostenido, tiene adjudicados o comprometidos 40 contratos por valor de más de 1.000 millones de euros, en referencia al informe del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz que estimaba un total de 46 procesos contractuales.

EL REARME ES UN "ROBO A MANO ARMADA"

La líder de Podemos ha arremetido contra la aprobación de casi 10.500 millones de euros en inversión militar y ha sostenido que este volumen de gasto solo puede hacerse desde recortes sociales.

De esta forma, ha denunciado que el "rearme es un robo a mano armada a la gente común" y que por mucho que al Ejecutivo de PSOE y Sumar "se les llene la boca hablando de autonomía estratégica europea", este aumento de desembolso en defensa se acomete porque así lo ordenan la OTAN, Estados Unidos y el "fascista" de su presidente Donald Trump.

Es más, ha tachado de "antidemocrática" esta decisión del Gobierno, que es contrario al "mandato de las urnas" y que deja claro bajo su criterio que Sánchez "ha dejado claro esta semana que este es un Gobierno de la guerra".

"Quiero dejar claro que lo lidere quien lo lidere, un Gobierno de la guerra va a tener siempre a Podemos enfrente. Tenemos una tarea histórica, descomunal pero crucial: corregir el rumbo de nuestro país", ha enfatizado.

DICE QUE SÁNCHEZ TIRARÁ ADELANTE SIN PGE Y SIN APOYO DEL CONGRESO

De hecho, ha subrayado que España atraviesa un momento "crucial de la historia" en el que hacen falta "verdaderos patriotas" ante el Gobierno "cipayo", que cuanto más le "golpea" Trump, "más se arrodilla ante él".

Así, ha sentenciado que el Ejecutivo "no gobierna" y se está ante una "legislatura fantasma" con un presidente que "va a tirar para adelante y sin mirar atrás, tenga o no tenga apoyo parlamentario y tenga o no tenga presupuestos".

"Nos oponemos frontalmente a esta dirección que ha elegido Pedro Sánchez, que va a ser el único responsable de que haya una banda de fascistas sentados en la bancada azul", ha lanzado para aludir que con esta política acerca a PP y Vox a la Moncloa.