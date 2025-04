Líderes religiosos, políticos y sociales llaman a la paz en Gernika y se comprometen a "poner fin a las guerras"

Líderes religisos de ámbito internacional de diferentes confesiones, así como dirigentes políticos y representantes sociales se han unido este sábado en Gernika para llamar a la paz, comprometerse a poner fin las guerras y apostar por el respeto a la legalidad internacional, en un inciativa promovida por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAC) y Religiones por la Paz.

El evento, denominado "Un grito por la Paz, el Fin de las Guerras y el Respeto a la Legalidad Internacional", que se ha celebrado en el 88 aniversario del bombardeo de Gernika, tendrá su continuidad en julio en Sarajevo y, tras pasar por África, concluirá en Nagasaki.

El secretario general adjunto, alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Nacionas Unidas (UNASOC), Miguel Ángel Moratinos, ha presentado el acto oficial del evento, que se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo al papa Francisco, y en el que han intervenido el secretario general de Religiones por la Paz, Francis Kuria, la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, la consejera de Justicia, Derechos Humanos y Memoria Democrática, María Jesús San José, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán, Ahmed Gurbanov.

También han tomado parte el director del centro de estudios vascos en la Universidad de Nevada en Reno, Xabier Irujo, el economista, analista y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia en Nueva York, Jeffrey D. Sachs, el activista, promotor de la campaña aturemlesguerres.cat y de la Autodefensa no violenta, Martí Olivella, el director de cine Amos Gitai, y el exfutbolista Andoni Goikoetxea, entre otros.

En su alocución, Moratinos, ha recordado "el horror" vivido en Gernika hace 88 años, cuando "comenzaron las sirenas y las bombas de la armada nazi". "Hoy vamos a estar con los supervivientes y vamos a recordar a las víctimas del la desesperación y el horror y, una vez más, juntos, vamos a imaginar escenas de dolor, sufrimiento y destrucción", ha dicho.

Tras apuntar que fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodrígez Zapatero - cuya presencia estaba prevista, pero se ha ausentado por encontrarse aquejado de una gripe- quien le animó a "ser parte de esta aventura", ha recordado su continua afirmación de que "la paz es nuestra tarea".

Ha aludido de nuevo al bombardeo de Gernika para explicar que se debe "hablar sobre el pasado para que esto no suceda de nuevo en el futuro", para que no se repita la experiencia de la villa foral. Parafraseando al escritor Albert camus, ha defendido que "la única batalla que vale la pena luchar es la batalla por la paz".

"Eso es lo que en estos casi 40 años de experiencia en el mundo de la política y la diplomacia, me ha hecho sentir desesperado para lograr la paz, y siempre he dicho no a las guerras, y he tomado una decisión extensiva de caminar por este camino para que podamos imponer paz en todo el mundo", ha manifestado.

Por ello, ha animado a "lanzar un grito, pero no un grito de desesperación, sino un grito de esperanza". "Porque la única batalla que merece la pena librarse es la batalla de la paz", ha señalado.

A su juicio, "no hay otra tarea", porque "la única tarea" es "hacer paz", ya ha apelado a descartar que este objetivo sea una utopía. "Tener una utopía es la mejor barrera, y la utopía es lo que se convierte en vulgaridad diaria, cosas a las que ya no atendemos, en las que ya no pensamos", ha dicho.

Por ello, ha reiterado que "hoy, más que nunca" hay que moverse "hacia un mundo sin guerras y en paz". Se ha preguntado "por qué tantos cientos de ciudadanos tienen que morir cada día, personas que no han cometido un crimen, personas que no han sido juzgadas por nadie, que no han sido sentenciadas, y que, sin embargo, están muriendo por las bombas".

"Tenemos que transformar esto en algo muy especial en Gernika, porque el siglo XXI tiene que ser el siglo que conduce a la paz perpetua, y que va ponga un final a las guerras. Trabajemos todos en favor de una cultura de paz", ha animado.

Miguel Ángel Moratinos ha asegurado el llamamiento que hoy se hace desde la villa foral "no es una llamada desesperada, sino lo contrario, una llamada dentro de nosotros mismos". "Hagamos todo lo posible para construir la paz, y nos veremos de nuevo en Sarajevo para continuar caminando por este camino en favor de la paz, y para poner un fin a la guerra", ha animado.

EUUSKADI

Durante su intervención, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha recordado que este 26 de abril es, para Euskadi, "un día marcado en el calendario", debido al bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, con un "ataque intencionado contra la población civil".

La vicelehendaki ha recordado al consejero de Justicia del Gobierno Vasco durante la Guerra Civil, Jesús María Leizaola, que "organizó la evacuación de la gente, cuidó a las personas heridas, se aseguró de que los prisioneros no fueran masacrados" e hizo "un gran esfuerzo para mantener nuestra la cultura y legua vasca vivas".

Ibone Bengoetxea ha citado el Gernika de Picasso, convertido en "un símbolo universal de paz y derechos humanos". "Y esto también nos recuerda el valor transformador que tiene la cultura, de elevar la conciencia de la gente".

Además, ha defendido que la paz "no es una utópía, y se ha sumado a las palabras del papa Francisco para asegurar que "la paz es posible" . "Y desde Euskadi, compartimos ese objetivo, porque hemos sufrido del terrorismo durante muchos años. Nuestro compromiso con respecto a la justicia y la cultura para la paz es absolutamente firme", ha garantizado.

Bengoetxea se ha referido al objetivo de su Gobierno de "promover sociedades pacíficas que sean absolutamente inclusivas también". "Dejemos que se disemine la cultura de la paz y también la cultura de los derechos humanos. Vamos a unir justicia y cultura e intentar, todos juntos, para detener las guerras", ha concluido.

"QUE NO SE VUELVA A REPETIR"

Por su parte, la consejera Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha condenado el "ataque premeditado" a Gernika y ha asegurado que, con bombardeos, "el fascismo testaba sus métodos para eliminar físicamente a aquellos que no compartían su manera totalitaria de ver el mundo, a aquellos que son diferentes".

"Ese fue su proyecto para la España de la victoria. Un país que era uniformado y que fue construido sobre las ruinas de todas las ciudades bombeadas, todas las ciudades destruidas", ha añadido.

Por ello, ha apelado a la memoria "para que la historia no se vuelva a repetir". "Ahora que escuchamos mensajes de odio de nuevo y vemos cómo aquellos que son diferentes son señalados como el enemigo, ahora que hay una proliferación de movimientos políticos que quieren destruir los pilares delicados de nuestra democracia, ahora, más que nunca, veamos el pasado y levantemos nuestras voces", ha expresado.

Según ha apuntado, ese fue un camino que ya se ha tomado. "Sabemos dónde nos llevará el totalitarismo. Sabemos lo que causa este odio. Nos lleva a dolor, sufrimiento y fracaso social. Nos lleva a una noche larga que no queremos volver", ha advertido.

Por último, ha tenido un recuerdo "en este lugar simbólico" para recordar a "todas las diferentes ciudades vascas y españolas que fueron bombardeadas" y ha animado a hacer un homenaje "a las víctimas civiles" porque "es el mejor modo de tener una sociedad más robusta".

Para concluir el acto, Moratinos ha reiterado que por mucho que a veces las guerras "se puedan justificar, no son legítimas" y ha pedido "un grito en favor de la paz". "No a la guerra", ha gritado, mientras el público, a petición suya, ha coreado la consigna.