Fabio Quartararo asegura que "mentalmente esa vuelta es como si hubiera ganado"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que se cayó en la segunda vuelta de la carrera 'sprint' del Gran Premio de España de MotoGP cuando era líder de la misma, ha asegurado que "mentalmente esa vuelta es como si hubiera ganado una carrera".

"Pesa lo bueno de haber hecho una buena clasificación, que ha sido espectacular para nosotros, hacer un adelantamiento en la primera curva, estar líder la primera vuelta, la única que hemos liderado, pero mentalmente esa vuelta es como si hubiera ganado una carrera y me hubiera gustado estar un poquito más, pero tener la sensación de no tener a nadie delante y saber que tienes al líder del campeonato justo detrás me ha dado mucha fuerza mental", explica Quartararo.

El piloto francés comentó sobre su caída: "he notado que Marc en la recta se puso a mi derecha, mi moto ha empezado a moverse, y en esa frenada siempre frenamos y nos vamos directamente al piano, pero esta vez no podía porque estaba Marc, y como digo siempre, tenemos una manera de conducir que es totalmente diferente, y me tengo que quedar recto, recto, y sabía que me iba a costar hacer la curva, aunque no esperaba caerme".

Fabio Quartararo consiguió además su primera 'pole position' desde Indonesia en 2022, motivo por el que dijo: "muy contento, pero sobre todo mentalmente, porque es muy positivo lograr de nuevo una pole, aunque en la última vuelta he cometido un pequeño error en la última curva porque no quería fallar ahí como ayer".

De sus posibilidades el domingo fue sincero al reconocer: "los domingos son bastante críticos, pero el ritmo de este fin de semana ha sido bastante rápido, creo que es un ritmo que nos podría permitir pelear por el podio, aunque veremos cómo son las sensaciones mañana".

Y volvió a la carrera para reconocer: "sabía que el primero que me iba a adelantar iba a ser Marc, pero quería intentarlo, quería creer en mí lo más posible, ha sido sólo una vuelta y media, he notado a Marc en la recta y que estaba muy cerca de mí, la moto ha empezado a moverse y me he ido un pelín largo y he perdido la parte delantera yendo bastante recto".

"Hacía tres años que no me veía en esta situación de liderar una carrera, y no me importaba; si hubiese podido elegir, habría preferido caerme cuatro vueltas más tarde, no peleamos por el campeonato, no peleamos por nada en estos momentos, y el principal objetivo de hoy era divertirme", asegura.

"Es sólo un adelantamiento, pero poder hacerlo sobre Marc en esa primera curva, liderar la carrera y no ver a nadie delante... Son dos minutos, pero para mí han sido como años; es un día muy positivo, hacer muy buen ritmo en el FP2, hacer el oficial que he hecho, liderar la carrera, aunque fuese poco... no sólo es un día muy positivo, sino que ha sido el mejor día del año", insistió Fabio Quartararo.

En lo que a su mejoría de rendimiento se refiere, explicó: "hemos probado unas cinco especificaciones distintas de motor, así que lo siento mejor y más rápido, hemos ganado un poco de agarre comparado con el año pasado, y también es importante no tocar la moto para cada sesión, sino buscar el límite con lo que tenemos". EFE