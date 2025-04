Drexler: El cielo no contaminado de La Palma es la mejor escenografía que se puede soñar

Luis G. Morera

Puerto Naos (La Palma) 26 abr (EFE).- Fascinado por el patrimonio astronómico de La Palma, el cantautor uruguayo Jorge Drexler ha reivindicado el valor poético y científico de mirar hacia el cielo, y lanza una reflexión clara: "Si tenemos la suerte de que no esté nublado, no se me ocurre una escenografía mejor que el cielo no contaminado de La Palma".

Para el músico ganador de un Oscar, que este sábado tocará en el Sonic Universe Concert del festival Starmus, esta cita "representa mucho más que una actuación, y afirma en una entrevista con EFE que "llegar a esta isla y mirar para arriba es un regalo del cosmos".

Drexler, médico de formación y apasionado de la ciencia, intervendrá también en la mesa redonda '108 minutos' en el Gran Telescopio de Canarias (Grantecan), y defiende la necesidad de proteger la oscuridad del cielo palmero, un recurso que considera "único en el mundo".

En este sentido, celebra el esfuerzo colectivo de la isla para combatir la contaminación lumínica: "Hay que felicitar a los habitantes por preservar algo tan valioso, incluso cuando implica ciertas renuncias en la iluminación urbana".

La coherencia entre sus palabras y su práctica artística es clara, ya que ha recordado que ha hecho conciertos con poca luz, "incluso sin electricidad, y es una gozada".

"A los músicos nos sobra de todo: sonido, luces, decibelios… Si pudiera hacer el concierto sin luz sería inmensamente feliz", asegura Drexler, que considera que "el cielo de La Palma no necesita decorado, lo tiene todo".

Starmus supone también para Drexler un reencuentro con su doble vocación, ya que según relata durante mucho tiempo llevó como una dicotomía su parte científica y su parte artística, "hasta que pude integrarlas en el disco Eco". "Esa unificación fue una liberación", remata.

Para Drexler, "las canciones también se construyen desde las contradicciones internas, y celebrar esa unicidad de la experiencia humana es lo que me trajo aquí", señala, en referencia al festival.

El artista no tiene previsto un repertorio cerrado para su concierto, confiesa, ya que "hay tantas ideas girando, tantos músicos y científicos que estoy conociendo, que prefiero esperar al momento".

"Tengo canciones que tocan estos temas: 'Polvo de estrellas', 'Todo se transforma', 'El plan maestro', 'La edad del cielo'... pero quiero ver qué me pide el cuerpo", apunta.

Esa apertura a lo inesperado es parte de su método de trabajo, que se apoya fuertemente en la documentación científica, añade, a la par que reconoce que lee "mucho ensayo y mucha divulgación".

"A veces la lectura científica me coloniza tanto que dejo de lado la ficción", apostilla.

Prueba de esa fusión entre conocimiento y música es su último disco, cuyo tema de apertura, 'El plan maestro', fue coescrito con su prima, astrofísica, y comienza con los versos "corría la era del mesoproterozoico cuando aquella célula visionaria en un acto inaudito, tirando heroico, tuvo una idea revolucionaria".

"La canción habla del origen del sexo, del amor y de la muerte. Es ciencia y es poesía" apunta Drexler.

También recuerda otra canción en su disco previo, llamada 'Despedir a los glaciares', sobre el glaciar de Humboldt, en Venezuela, que es de los primeros glaciares "que está desapareciendo o quizás ya ha desaparecido estos días, por el calentamiento global”.

Comprometido con la educación, Drexler también impulsa actividades escolares dentro del festival, en colaboración con el poeta Alexis Díaz Pimienta.

Canarias, destaca, es "el epicentro de la décima", una forma poética que ha promovido entre escolares a través de un concurso, y del que relata con orgullo que "se han presentado muchas décimas escritas por niños y niñas" de las que seleccionarán tres para presentarlas.

El músico concluye con una reivindicación nacida de su experiencia personal. En Uruguay, explica, lleva adelante con sus hermanos un pequeño festival en la playa de La Serena, donde también buscan proteger el cielo nocturno.

"Es un tesoro astronómico y queremos que lo siga siendo, así que espero aprender aquí todo lo que se ha hecho para controlar la contaminación lumínica en esa zona", sentencia Drexler.

