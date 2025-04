Casares tras el "atentado" en la sede del PSOE de Cantabria: "No podemos permanecer indiferentes ante los violentos"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha dicho que "no podemos permanecer indiferentes ante los intolerantes y los violentos" y ha pedido a las fuerzas políticas democráticas que "detengan la espiral de bulos, mentiras, insultos y ataques que son el caldo de cultivo en el que crecen el odio y la sinrazón".

Así lo ha manifestado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación arropado por los miembros de la Ejecutiva socialista cántabra y de cerca de 200 personas que se han concentrado en un acto de condena en la sede del PSOE de Cantabria en Santander, después de que un individuo encapuchado entrara en la tarde de ayer en su interior y lanzara explosivos caseros en botellas de plástico durante la celebración de un acto sobre Memoria Democrática al que asistían 70 personas, sin que dejara heridos.

Casares, que emocionado ha reconocido que a pesar de recibir insultos, amenezas en la calle y en redes sociales y pintadas en la sede "no esperábamos algo así", ha lanzado un mensaje a la sociedad para decir que "aquí nos tienen".

"Aquí estamos en la sede del Partido Socialista mirando a los ojos de toda esa gente que no respeta la convivencia y les decimos que frente a los discursos del odio, frente a las amenazas, frente a los insultos y frente al grave paso que hemos visto ayer, aquí vamos a estar los demócratas". "No nos van a callar, no nos van a amedrentar", ha afirmado.

Además, el secretario general de los socialistas cántabros ha señalado que el PSOE "lleva 145 años de historia defendiendo la libertad, la convivencia, la solidaridad, la justicia social y vamos a seguir haciéndolo" y, estos días, "lo hacemos con más fuerza reivindicando la Memoria Democrática" como "estábamos haciendo ayer".

Así, ha destacado que es "lo que intentaron que no hiciésemos" y ha señalado que "todavía hay mucha gente que 50 años después de la muerte del dictador no ha entendido que en España queremos avanzar y vivir en democracia y en libertad".

Al respecto, Casares ha recordado que en el acto de ayer se reconocía el cambio de nombres de calles en Santander que hacían referencia a la dictadura, y también se celebraba que se había impedido un acto de la Fundación Francisco Franco en un hotel de la ciudad.

Por ello, el líder de los socialistas cántabros ha reafirmado que el PSOE "con toda la comisión ejecutiva autonómica y con la fuerza de la militancia del partido y de los demócratas" continuará defendiendo "algo que nos ha costado muchísimo defender y conquistar, que es la democracia".

"En el PSOE no pararemos hasta garantizar la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas de la sinrazón de la dictadura franquista", ha sentenciado.

AGRADECIMIENTOS Casares ha comenzado su intervención agradeciendo las muestras de apoyo que han recibido los socialistas cántabros por parte de la sociedad civil, así como la solidaridad de la mayoría de los partidos políticos de Cantabria.

Sin embargo, a preguntas de la prensa, ha lamentado no haber recibido ningún mensaje de la ultraderecha de la que, ha dicho, "nada esperamos".

Asimismo ha tenido palabras de agradecimiento por su apoyo y solidaridad a la presidenta regional, la 'popular', María José Sáenz de Buruaga, así como para la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y "destacados" miembros del PP que se han puesto en contacto con los socialistas.

Además, Casares también ha mencionado el apoyo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de varios ministros con los que ha hablando ayer.

"Nos han transmitido toda la fuerza de la democracia y el apoyo al conjunto de la familia socialista de Cantabria y, sobre todo, ese mensaje de que los demócratas siempre juntos estamos por encima de todas las personas que atentan contra la libertad", ha remarcado.

INVESTIGACIÓN

Por otra parte, la Policía Nacional se encuentra investigando el suceso ocurrido en la sede socialista para esclarecer las circunstancias e identificar al autor, ha informado la Delegación del Gobierno.