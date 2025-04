Camarero critica que Alegría "no pisa Valencia" tras la dana: "No le importa el estado de los colegios"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha criticado que la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, "no ha pisado Valencia en seis meses" tras la dana del pasado 29 de octubre. "No le ha importado en absoluto el estado de los colegios, no ha mandado ni un solo euro para la reconstrucción de las escuelas afectadas, ha dado la espalda a los 48.000 niños y niñas afectados por esta tragedia", ha manifestado.

Así, Camarero ha respondido en un comunicado a Alegría, quien ha calificado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "una vergüenza histórica para los valencianos".

La vicepresidenta ha lamentado que la ministra "ha desatendido las peticiones que desde la Conselleria de Educación se le hicieron las primeras semanas": "Silencio y desprecio a las necesidades de los afectados ha sido su respuesta".

A su juicio, la gestión de la dana llevada a cabo por Alegría "es un 'muy deficiente' que utiliza permanentemente la tragedia como arma electoral para rascar votos". "Lejos de preocuparse por la reconstrucción de los colegios y la recuperación de los afectados, están a la desesperada intentando recuperar el gobierno de la Generalitat que perdieron en las urnas", ha subrayado.

"La portavoz de Sánchez no está para dar lecciones ni hablar de vergüenza cuando lleva semanas escondida sin explicar qué pasó en el Parador de Teruel con su hasta hace poco todopoderoso ministro de transportes, José Luis Ábalos", ha apuntado.

Camarero ha denunciado que el "cinismo" del Gobierno central "escondiendo y tapando el machismo, y el uso de dinero público en prostitutas por parte de Ábalos es una auténtica vergüenza histórica". "Eso sí es poca educación", ha remarcado.

"La señora Alegría no ha mostrado empatía con los valencianos ni como ministra de educación al no pisar Valencia, ni como portavoz sin el compromiso de anunciar nuevas ayudas destinadas a los afectados, ni al no explicar por qué están siendo tan lentas las ayudas", ha defendido, al tiempo que ha señalado que el Gobierno "ha resuelto tan solo el 14,3 por ciento de las ayudas solicitadas, frente al Consell que ya ha pagado el 47% de las ayudas". "Que dejen de orquestar campañas de fin de semana y se arremanguen por los valencianos", ha concluido.