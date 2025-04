Vázquez (Vox) apela a decidir entre anteponer ideología a seguridad por apertura de un centro de acogida en Salamanca

El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha criticado la construcción de un centro para inmigrantes, por lo que ha apelado a los salmantinos a que decidan "si anteponen su ideología a la seguridad de sus propios hijos".

"Si optan por lo segundo, por la seguridad de sus propios hijos, que sepan que Vox siempre les va a defender sin miedo. Da igual lo que nos insulten, da igual lo que nos llamen" ha subrayado.

Vázquez ha justificado su argumento al asegurar que "la concentración como método para integrar ha fallado en todos los países de Europa" y que en España "no va a ser diferente". "Estos experimentos han fracasado en Francia, han fracasado en Bélgica, han fracasado en Suecia, han convertido barrios en estercoleros, han aumentado la inseguridad, sobre todo la de las mujeres y aquí no va a ser diferente. Es imposible integrar concentrando seres humanos. Si metes a 400 personas en un edificio, duermen juntos, desayunan juntos, comen juntos y salen juntos, ¿a quién se van a integrar? Son experimentos porque no saben lo que hacer con ellos" ha lamentado al respecto.

Según las palabras de Vázquez, lo que pasa en un barrio cuando se instala un centro de acogida es que se produce "un aumento de la inseguridad, un desbordamiento de los recursos sociales y una devaluación de los edificios y de las casas". "De la que venía hacia aquí he visto muchísimas ventanas con un cartel que pone 'Se vende el barrio'. Los vecinos son los primeros afectados" ha indicado.

"Ahora puede que hayan paralizado el centro por una cuestión técnica, pero la cuestión técnica se solucionará y acabará imponiéndose el centro. Es decir, que cuando gobierna el PSOE se hace lo que dice el PSOE y cuando gobierna el PP se hace lo que dice el PSOE", ha criticado Vázquez.

El portavoz de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad ha asegurado que siempre confrontarán la apertura de estos centros "que han sido un fracaso siempre allí donde se han instalado". "Denunciaremos la política migratoria actual que intercambia lotes de seres humanos por dinero y lucharemos de frente a los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, que no tiene nada que ver con la inmigración" ha añadido.

Vázquez ha criticado la actuación del PP al respecto, al asegurar que el alcalde ha logrado pararlo "por una cuestión técnica". "Pero eso son las soluciones del Partido Popular, es decir, vamos a prolongar un poco la agonía", ha añadido.

PRIMEROS EN PROTESTAR

Los vecinos son los primeros en protestar ante esto, ha incidido Vázquez, que ha ironizado sobre la ubicación de este tipo de centros, nunca en barrios donde viven alcaldes, delegados del gobierno o presidentes".

"Siempre se ponen en barrios obreros. "Todos sabemos cómo está Canarias, desbordado, y lo que sabemos muy bien también es que todavía la mayoría de los inmigrantes no están identificados, no sabemos de dónde vienen, si tienen antecedentes, si salen de cárceles. ¿Han estado en una guerra? ¿Han matado gente? Bienvenido el que venga hombro con hombro a hacer mejor este país conmigo. Sea tenga del color de piel que sea, pero tengo que conocer quién viene y a qué viene" ha subrayado.

CRIMINALIDAD EN CYL

Vázquez ha aludido al balance estadístico de la criminalidad del Ministerio del Interior, en el que Castilla León se ha situado en 2024 "muy por encima de la media en el número de agresiones sexuales a mujeres", que se han multiplicado "por cuatro en los últimos siete años". Además, ha indicado que Salamanca "ocupa el segundo puesto dentro de Castilla y León en términos porcentuales y el primer puesto en términos absolutos".

"La inmigración y los procesos migratorios clásicos son una cosa, bienvenidos todos aquellos que vengan a aportar, tengan el color de piel que tengan, pero hay que tener control de fronteras, hay que saber cuántos vienen, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes. Hemos perdido el control de la frontera, entran por miles, no sabemos qué hicieron antes de llegar aquí, no sabemos cuáles son sus intenciones" ha concluido.