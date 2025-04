Puente: Plan de defensa de la UE es una oportunidad para corredores de uso militar y civil

Valladolid, 25 abr (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sostenido este viernes en Valladolid que el plan de seguridad y defensa de la UE es "una oportunidad" para captar fondos para corredores ferroviarios transfronterizos, como el Atlántico y el Mediterráneo, que pueden tener un doble uso militar y civil.

En un foro sobre infraestructuras en Valladolid, organizado por el Norte de Castilla, Puente ha sostenido que en estos momento no está garantizada la movilidad militar de la UE, ya que no todos los países están conectados por ferrocarril, que es el "mecanismo más eficaz" para mover las tropas.

El ministro de Transportes, que no ha querido hacer ninguna referencia sobre los contratos de armamento de España con Israel, ya que "no es su tema", si que ha abordado en el foro la oportunidad que se plantea con el nuevo plan de seguridad y defensa europeo para mejorar las conexiones por ferrocarril, ya que no puede ser que haya un cambio de vía en cada frontera, ha sostenido.

"La movilidad militar es muy complicada", ha analizado Puente, quien se ha referido a los 10.400 millones que destinará España a gasto en defensa, y ha sostenido que hablar de "rearme" no es la palabra más adecuada, sino que se busca "ser más eficientes en seguridad".

De esos 10.400 millones, la partida que se dedica a armamento es la más pequeña, ya que la gran parte va a sueldos y salarios del ejército, a reposición de material como helicópteros y a ciberseguridad, a sistemas de detección y control y defensa. EFE

