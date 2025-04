Pradas pide anular la transcripción de su declaración judicial de la dana por "inexacta"

València, 25 abr (EFE).- La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha pedido la anulación de la transcripción de su declaración como investigada ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana por ser "inexacta" y porque "no refleja, en absoluto, la realidad de la declaración".

En unas alegaciones remitidas al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), a las que ha tenido acceso EFE, la defensa de Pradas solicita que deje sin efecto la transcripción de su declaración el 11 de abril que se ha entregado a las partes y que acuerde su "transcripción literal".

Respecto a la "inexactitud" de la transcripción, expone que no refleja realmente lo manifestado por la exconsellera en una declaración que duró casi tres horas, con unas 140 preguntas a las que dio respuesta "muy extensa y detallada" y en las que se trataron temas "esenciales" para el devenir del procedimiento.

"Una declaración tan detallada y de una duración tan extensa no puede plasmarse en 10 folios, en los que se hace una especie de 'resumen' o 'esbozo' de lo allí declarado por mi representada en carácter de investigada, no solo incompleto sino incorrecto y no puede ser considerado verdaderamente una transcripción", afirma.

El letrado indica que no es ajeno a la carga de trabajo del Juzgado, pero considera que la declaración de Pradas es "esencial" en un procedimiento en el que se le imputan "nada menos que el homicidio por omisión de más de 200 personas", por lo que no pueden admitir que conste en las diligencias una transcripción "incorrecta y parcial".

En su opinión, si se da traslado por escrito a todas las partes -hay más de 30 acusaciones- de "la supuesta transcripción de la misma, ésta debe reflejar la realidad, sin que puedan omitirse partes esenciales y matices importantes expresados" por la exconsellera.

La defensa de Pradas, que expone que la fase procesal actual es eminentemente escrita, insiste en que la transcripción que se ha entregado a las partes "no refleja lo declarado" por su representada, por lo que pide que se deje sin efecto la transcripción que actualmente obra en la causa y se incluya una que "transcriba fiel y correctamente" lo que dijo. EFE