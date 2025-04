PP acusa a Sánchez de crear un "conflicto global" tras la crisis con Israel y le urge a explicarlo en el Congreso

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "una vez más" un "conflicto global" tras la rescisión del contrato de compra de munición a Israel y le ha emplazado a ofrecer explicaciones en el Congreso para dar cuenta de "las sanciones derivadas del incumplimiento" de ése y otros posibles contratos.

"El presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar qué sucede con estos contratos y para explicar cuáles son las sanciones económicas que vamos a tener que sufragar derivadas de la rescisión de estos contratos", ha declarado Sémper a los medios junto a la sede del PP.

El dirigente 'popular' ha criticado que los "enfrentamientos" dentro del Gobierno provoquen "un perjuicio" para los ciudadanos y para España, para añadir que acudirán al Tribunal de Cuentas para denunciar la rescisión del contrato porque quieren saber "todas las cuestiones de carácter técnico y contable que hay en torno a esta decisión", que afecta a una "materia muy sensible".

"¿QUÉ INTERVENTOR VA A FIRMAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO?"

"No podemos estar al albur de decisiones difícilmente justificadas desde el punto de vista legal. La pregunta también que hay que hacerse es qué interventor público va a firmar la rescisión de este contrato. ¿En base a qué criterios legales? ¿Es que no hay riesgo de cometer un delito de prevaricación? ¿Es que no hay riesgo de cometer otro tipo de delitos?", se ha preguntado.

Y ha expresado que, hasta donde él sabe, los contratos se rescinden cuando existe una causa objetiva, "no cuando hay decisiones arbitrarias, porque si no se pueden incurrir en delitos posteriores".

El portavoz del PP ha insistido en que lo que está ocurriendo "le sale caro a los españoles" también en "términos de imagen internacional del país". "Una vez más creamos un conflicto global y le sale caro en términos económicos internos porque todavía no sabemos las sanciones derivadas del incumplimiento de un contrato de estas características. Por lo tanto, los españoles vamos a tener que pagar también de nuestros bolsillos este desbarajuste en el seno del Gobierno", ha abundado.

También ha reprochado que esta crisis con Israel, que ha acusado al Gobierno español de sacrificar cuestiones de seguridad por fines políticos, "impacta en la posición internacional de España", en su "imagen exterior" tanto con los países socios como con las empresas extranjeras.

Se trata, a juicio de Sémper, de "la enésima demostración de la mentira y de la hipocresía de este Gobierno", ya que el pasado octubre "tanto la ministra portavoz del Gobierno como el propio ministro del Interior anunciaron que ese contrato y otros se rescindían", algo que "no fue verdad".

"E hipocresía porque sabemos que existen otro tipo de contratos también de suministro de material militar con empresas israelíes que están vigentes", ha añadido, para cuestionar al Ejecutivo de Sánchez por qué "ha metido a todos en este lío y hasta dónde está dispuesto a llegar".

Dicho eso, el portavoz ha señalado que "el único contrato que falta por rescindir, el más importante que hay que rescindir en España, es el de Pedro Sánchez de la Moncloa". "No podemos seguir en una política que nos somete a sobresaltos semanales", ha instado.

Sémper ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "está quemado a lo bonzo por el propio Sánchez" tras esta marcha atrás del Gobierno y ha pedido su dimisión, preguntado "cuántas humillaciones más está dispuesto a asumir, porque ya son muchas las que asume con una naturalidad pasmosa, a cambio de mantenerse en el Ministerio".

Y ha exigido al presidente del Gobierno que explique "qué va a hacer con la política de defensa y qué sucede con todos esos contratos que están hoy sujetos también a decisiones discrecionales o a presiones internas".

APOYA TENER CONTRATOS CON EMPRESAS DE "PAÍSES DEMOCRÁTICOS"

Preguntado si le parece bien que el Gobierno tenga relaciones con empresas israelíes mientras continúe la guerra en Gaza, Sémper ha manifestado que el PP apoya que el Gobierno cumpla con sus compromisos y sus contratos.

"Y nos parece bien que tenga contratos y que tenga relaciones con empresas que pertenecen a países democráticos. Esta es la posición internacional de España y desde luego todas las decisiones que se tomen en materia internacional y especialmente en esta tiene que ser pensando única y exclusivamente en los intereses de los españoles y en los intereses de nuestra industria, y en este caso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha apostillado.

Sémper ha insistido en respaldar que haya relaciones "normalizadas" con empresas que operan en el mercado internacional con normalidad, antes de subrayar que el Ejecutivo "tiene contratos millonarios con compañías israelíes que ofrecen y que suministran material de alta precisión y material de alta tecnología".

"Y resulta que la hipocresía del Gobierno nos lleva a fijarnos en la compra de balas y no a hablar de la compra milmillonaria de suministros y de material militar también a empresas israelíes", ha lamentado.

Tras calificar la situación como el "vodevil de las balas", ha recriminado que se transmite la sensación de que la munición que iba a comprarse para la Guardia Civil no iba a ser eficaz.

Sobre que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defienda la legalidad de la rescisión del contrato, Sémper ha replicado a la cabeza visible de Sumar que "en este caso no le cuentan todo o ella no se quiere enterar de las cosas".

Además, ha criticado que el Gobierno no presente unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y que anuncie el incremento de más de 10.000 millones de euros en materia de Defensa sin consultar al Parlamento, mientras sus socios están "callados".