Planas destaca el respeto a los derechos humanos en los contratos con Israel

Sevilla, 25 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha admitido este viernes que la decisión del Gobierno sobre los contratos con Israel es "complicada" desde el punto de vista jurídico y financiero pero ha recordado que hay una postura "muy clara" respecto a los principios de "respeto" a los derechos humanos.

A preguntas de los periodistas sobre la rescisión del contrato de compra de munición a Israel por parte del Gobierno -antes de participar en una reunión con dirigentes socialistas de Andalucía-, Planas ha reconocido que el Ejecutivo ha adoptado una decisión "que era complicada desde el punto de vista jurídico".

Ha indicado que ha sido una decisión complicada desde el punto de vista financiero, pero "más clara" desde el punto de vista "de los principios y de la política que defiende España", y que consiste en la defensa de una política "muy clara respecto a lo que está ocurriendo en Gaza".

Tras admitir que "ignora" si hay más contratos con Israel en esta materia, Planas ha dicho que no se puede admitir que "los acontecimientos que están desarrollando, que son evidentemente realmente terribles para todo el pueblo palestino, puedan continuar ocurriendo".

"Razón por la cual, tanto lo que se refiere a la compra o a la venta de cualquier producto que pueda entenderse de uso militar, pues evidentemente por nuestra parte está vedado. Es una cuestión de principios, de respeto a los derechos humanos, de respeto también al derecho internacional humanitario y lo tenemos muy claro a este respecto", ha señalado el ministro de Agricultura.

Preguntado si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería adoptar responsabilidades respecto a la cancelación final de la compra, Planas ha respondido que a él no le corresponde "juzgar esto", y que en este contrato, como en todos los expedientes de todos los ministerios hay "muchos factores que intervienen".

"No necesariamente la autoridad política del ministerio tiene que estar al corriente de todos los detalles de un expediente como este, de compra, evidentemente, de material de uso del propio ministerio. Yo no soy quien para juzgar en esta materia y no conozco ni me debo pronunciar sobre detalles que evidentemente no conozco", ha recalcado.

No ha querido valorar que el PP haya anunciado que va a acudir al Tribunal de Cuentas para denunciar que no se ha cumplido el contrato, pero ha mostrado su preocupación por la "toma de posición en general" de este partido en el Congreso, ante las iniciativas planteadas por el Gobierno.

Concretamente, ha preguntado qué va a hacer el PP dentro de un par de semanas cuando sea sometido a la convalidación de las Cortes el Real Decreto-Ley sobre las medidas de apoyo, por valor de 14.320 millones de euros, para paliar la guerra comercial abierta con los aranceles.

"Un partido patriótico, un partido que defienda los intereses de España y evidentemente los intereses de nuestros empresarios, de nuestros ciudadanos, de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, debería que apoyar al gobierno en esa tarea", ha subrayado Planas.

No obstante, ha mostrado su temor porque el PP "está teniendo muchas dificultades en responder positivamente al respecto" debido a que está "atado de pies y manos a Vox", porque no desea "desautorizar" a quien "le permite gobernar en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Castilla y León, en Murcia, en Aragón, en Baleares". EFE