Multa a las empresas por incumplir los servicios mínimos en la huelga de basuras de Madrid

Madrid, 25 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha convocado esta tarde a las empresas encargadas del servicio de recogida de residuos para comunicarles que, por un evidente incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la huelga indefinida que los trabajadores arrancaron el pasado lunes, se les va a imponer una sanción de 1,6 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer este viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien también ha aseverado que el Consistorio madrileño está estudiando todas las alternativas para proceder, con medios propios o externos, a retirar la basuras de las calles de Madrid si persiste el "obvio" incumplimiento de los servicios mínimos.

Los trabajadores que recogen los residuos domiciliarios y los contenedores de tapa naranja (restos), marrón (orgánica) y amarilla (plástico-metal-brik) son los que están llamados a la huelga desde las 23:00 horas del lunes.

“El Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados. El Ayuntamiento no va a permitir que los madrileños sean rehenes de esta huelga. Nosotros lo que exigimos es que se sienten a negociar, que no se levanten hasta que haya un acuerdo”, ha incidido el regidor del PP respecto a la mesa de negociación en la que están sentados los sindicatos y las empresas contratadas para el servicio de recogida de residuos.

Almeida también ha puesto de relieve que sindicatos y empresas tenían el lunes un “acuerdo” -no ratificado después por los trabajadores en asamblea-, y ha recalcado que “parece razonable pensar que si el lunes tenían un acuerdo deben llegar a ese acuerdo”.

“No se puede tardar más de lo que se está tardando en estos momentos”, ha apostillado.

El alcalde ha seguido exponiendo que para el Consistorio “esto no es solo una cuestión de imponer sanciones económicas”, sino “también de garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos”, porque la recogida de basuras es “un servicio que el Ayuntamiento está obligado a dar y que, además, puede afectar a la salubridad de los madrileños”.

“Por tanto, estamos estudiando ya las alternativas para, de forma inmediata, proceder a recoger los residuos que no se están recogiendo con el incumplimiento de los servicios mínimos”, ha anunciado Almeida.

Ese ‘plan de choque’ para recoger las basuras “empezaría de manera inmediata en el caso de que se sigan incumpliendo los servicios mínimos”, ha añadido. EFE

