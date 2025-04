Míchel impulsa ‘Save Football’, sello de calidad que humaniza el fútbol

Madrid, 25 abr (EFE).- Míchel Sánchez, entrenador del Girona, impulsa la iniciativa ‘Save Football’, un innovador sello de calidad que busca erradicar la violencia, el racismo y otras conductas perjudiciales en el fútbol base, a la par que promueve valores educativos e inyecta calidad humana en los clubes deportivos y que fue presentado este viernes en la sede central de la Agencia EFE.

“El fútbol base es un negocio muy grande. Y hay que poner unas bases muy sólidas de cultura deportiva. Esto nos llevará a que sigan saliendo grandes futbolistas y que todas esas personas que no llegan a ese alto nivel tengan una formación adecuada para que nos hagan una sociedad mejor”, aseguró Míchel.

“A mí el fútbol me salvó la vida. Aunque yo me he sentido siempre seguro en mi barrio, Vallecas. Pero el fútbol me encaminó en una cultura deportiva y personal y he podido crecer y disfrutar de algo que me apasiona. Ahora tenemos la oportunidad de construir un fútbol mejor y una sociedad mejor”, continuó.

Además, el técnico del Girona enfatizó en que se ha de cuidar la salud mental de los futbolistas que están en formación.

“Han salido jugadores con problemas de salud mental y creo que en el proceso que hacemos actualmente con ellos vamos a la inmediatez y al éxito. Hay mucho talento en el fútbol español, pero hay un 360 grados en el jugador que es su vida personal, su recuperación, la gestión de la alimentación, su ego, el entorno… Hay gente que lleva en la mochila a toda su familia, que, con 15, 16 o 17 años, pueden gestionar económicamente a su familia y eso es un peso muy grande. A estas personas hay que ponerle todos los medios para que crezcan como personas y no caigan en problemas de salud mental o en dejar el deporte cuando surjan problemas”, señaló.

Un evento en la sede central de la Agencia EFE del que formó parte Rubén Godoy, CEO de Evie Fútbol, fundador de la iniciativa, quien apuntó que “el fútbol es mucho más que pegarle patadas a un balón. Salva vidas, e influye enormemente en el desarrollo de las personas. Nos queda mucho trabajo para devolver al fútbol todo lo que nos ha dado”.

Y, como Míchel, se refirió a cuidar la salud mental como uno de los puntos clave: “A menudo, los padres se esfuerzan para que sus hijos dispongan de las mejores condiciones para practicar el deporte, pero tenemos que preocuparnos de que los jugadores no solo estén guapos por fuera, sino también por dentro”.

El sello ‘Save Football’ nace como respuesta a los crecientes problemas que enfrenta el fútbol base en España: agresiones a árbitros, comportamientos inapropiados de padres en las gradas y acoso entre los jugadores que todavía son menores en fase formativa y que, sin ninguna duda, son la antesala del fútbol profesional.

Esta propuesta, desarrollada por el equipo de Evie Fútbol, cuenta con el respaldo de expertos en psicología, sociología, coaching deportivo, fútbol y formación. Todos ellos trabajan de forma coordinada para cambiar el enfoque con el que se educa desde el deporte base y promueven los valores en el deporte que sitúan a España como un país referente y pionero en la formación y la protección al menor con vistas al Mundial 2030.

Durante la presentación se ha destacado el papel clave de las instituciones deportivas -federaciones y ligas- para que adopten este sello ‘Save Football’ como estándar obligatorio en todos los clubes deportivos.

“Solo mediante un compromiso institucional será posible transformar el fútbol base en un espacio seguro e inclusivo para los menores”, aseguró Godoy.

Una idea de la que forman parte Rubén y Míchel y que nace de una idea común: “devolver al fútbol todo lo que nos ha dado”.

“Todo viene de una experiencia personal. Decido publicar un diario futbolístico y me di cuenta de que el fútbol me había salvado la vida porque me crié en un barrio con mucha droga y delincuencia. Me gustaría devolver al fútbol lo que me ha dado. Y otro aspecto fundamental es el impacto que provoca un entrenador en el desarrollo de una persona”, explicó Rubén Godoy.

Motivo que comparte Míchel y por el cual decidió sumarse y apoyar la iniciativa ‘Save Football’.

“Conociendo a Rubén y cómo me explicó la idea, me enganchó. Primero por los valores que él representa. Sentía su idea desde dentro porque lo he vivido. El fútbol español tiene una gran cantera porque vemos el resultado final cuando llegan arriba, pero hay muchos futbolistas que se quedan por el camino y nadie les tiene en cuenta. Esa formación que han vivido ellos les va a poner en la sociedad en una posición buena. Yo tuve la suerte de llegar al fútbol profesional, pero recuerdo mucho a mis primeros entrenadores. A nivel personal y no por su táctica. Me siento muy representado con la idea de Rubén como niño que ha jugado al fútbol; le debemos mucho al fútbol”, expresó.

Y el entrenador del Girona habló también de cómo aplica su experiencia e ideología respecto a la formación, representada por ‘Save Football’, con sus dos hijos, que juegan al fútbol.

“Están a nivel de formación. Les digo que aprovechen porque el fútbol te enseña muchísimos valores. En el Real Madrid a mi hijo pequeño y en el Girona B al mayor. Ambos estuvieron en el Rayo. El fútbol te enseña muchos valores, pero también tiene píldoras negativas. Las redes sociales, el compañero, el padre del compañero que mete mensajes malos, entrenadores que piensan más en el objetivo de llegar al fútbol profesional que en la formación de los jugadores…”, concluyó. EFE

(foto) (vídeo)