Marcos Fis, gran novedad para partidos con Italia y Letonia de clasificación para Europeo

Madrid, 25 abr (EFE).- El joven jugador del ID Energy Caserío Marcos Fis es la principal novedad en la lista del seleccionador Jordi Ribera para los partidos de la quinta y la sexta jornada de la fase de clasificación del Europeo de balonmano 2026, el 8 de mayo contra Italia en Fasano y el 11 frente a Letonia en Huesca.

El lateral del equipo de Ciudad Real, que cumplió 18 años el pasado día 1, es hijo del exinternacional hispano cubano julio Fis y se incorporará al grupo el 5 de mayo en Barcelona, desde donde el equipo viajará directamente a Bari para afrontar el encuentro contra Italia (19.00h).

Según informó la Federación Española de Balonmano (RFEB), los Hispanos volarán de regreso a Barcelona el día 9, para viajar desde allí a Huesca y disputar después el partido ante Letonia el día 11 (18.00h), que culmina la fase clasificatoria.

"Todavía no me lo creo, no esperaba la llamada de Jordi. Es un estímulo para seguir trabajando. Voy a estar trabajando con los jugadores que he seguido de cerca estos últimos años por televisión", dijo Marcos Fis, en declaraciones a la RFEB.

Los convocados por Ribera son los siguientes:

Portero: Rodrigo Corrales (One Veszprém), Xoan Ledo (Logroño La Rioja)

Central: Ian Tarrafeta (Provence Aix Université Club)

Lateral Derecho: Imanol Garciandia (OTP Bank-PICK Szeged), Djordje Cikusa (Montpellier), Marcos Fis (Energy Caserío)

Lateral Izquierdo: Agustín Casado (One Veszprém), Daniel Dujshebaev (Industria Kielce), Jan Gurri (Sporting)

Extremo Derecho: Aleix Gómez (Barça), Kauldi Odriozola (0Nantes)

Extremo Izquierdo: Miguel Sánchez-Migallón (Sporting Lisboa e Benfica), Daniel Fernández (Stuttgart), Ian Barrufet (Melsungen)

Pivote: Abel Serdio (Orlen Wisla Plock), Javier Rodríguez (Barça), Víctor Romero (Fraikin Granollers). EFE