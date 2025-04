Marcelino: "Queremos ganar los máximos partidos y lograr esa plaza Champions"

Vila-real (Castellón), 25 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que el objetivo del equipo en esta recta final del campeonato es ganar el mayor número de partidos posibles y lograr una de las plazas que da opción a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

El Villarreal disputará este domingo el partido aplazado en su día ante el Espanyol en La Cerámica y, en caso de victoria, recuperaría la quinta plaza de la clasificación, que da opción a jugar la máxima competición continental de clubes europeos y que ahora ocupa el Real Betis.

"Todos son partidos muy importantes. Todos valen tres puntos. El partido más importante es el inmediato. Sin pensar más allá. Somos el único equipo de arriba que juega este partido así que nos sirve para sumar cuando los rivales no pueden por eso es muy importante. Nos habría gustado jugar entonces, pero nos toca jugarlo ahora. Esperemos que el campo esté lleno y nos ayuden. Queremos ganar", recalcó.

Sobre el gran estado de forma de su rival, señaló que "hubo un cambio en la segunda vuelta. Dejaron de encajar goles. Es un equipo muy equilibrado, solidario y comprometido. Contraatacan muy bien y están teniendo un gran acierto de cara a portería. Solo han encajado dos goles en los últimos cinco partidos y tienen uno de los mejores porteros de LaLiga".

"Ahora afrontamos el partido sabiendo que dependemos de nosotros para ser quintos. Quedan seis partidos y queremos ganar tantos como podamos para luchar por la 'Champions'. Debemos disfrutar de los partidos que quedan, que son de máxima exigencia. Todos queríamos estar en esta situación a estas alturas y así lo enfocamos", agregó.

El técnico asturiano no quiso hablar de rotaciones, ya que explicó que "entiendo la palabra equipo y la palabra plantilla. Dentro de eso, tomamos las decisiones más oportunas para ganar partidos, prevenir lesiones y repartir esfuerzos. Queremos intentar lograr el mejor rendimiento todas las semanas".

"Las plantillas cuanto más completas y competitivas mejor rendimiento tienen. Si poniendo otros futbolistas yo tuviera la seguridad de que habríamos ganado el partido, lo habría hecho. No soy adivino. Pongo a los jugadores que están trabajando genial, que lo dan todo y que están capacitados para ganar los partidos", prosiguió.

Marcelino no quiso ahondar en la polémica arbitral de la pasada jornada ante la Real Sociedad y apuntó al respecto que "no dominamos esas situaciones. Solo podemos centrarnos en jugar a fútbol. Intentamos buscar el balón y que el árbitro pite lo que considere. No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales, pero no nos condiciona".

"Planteamos el partido para ganar, meter goles y que no nos los metan. No valoramos las decisiones de los árbitros. No le damos importancia a esto. Hay que mantener la máxima atención en lo que nosotros podemos controlar que es el juego y el rendimiento", subrayó. EFE

jmg sm/jpd