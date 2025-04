Joan Plaza: "Si no respetas al Lleida, te machacan"

Andorra La Vella, 25 abr (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, ha avisado este viernes de las peligrosidades del rival del domingo, el Hiopos Lleida (17 horas) y ha subrayado en rueda de prensa que si no les respetas "te machacan".

El MoraBanc, si consigue la victoria, tendrá la salvación virtual conseguida. Los del Principado se enfrentan a un rival directo para la permanencia, pero con un partido menos y lo hacen recuperando al máximo anotador de la Liga ACB, Jerrick Harding.

"Somos conscientes de que el Lleida es un rival directo. Está muy bien competir y plantar cara a equipos 'grandes', pero nuestra liga es otra. Tenemos que ser capaces de jugar serios y intensos. Jugamos en casa y aquí tenemos que ser especialmente fuertes", apuntó.

Los del Principado llegan al partido después de perder en la pista del Real Madrid tras una decisión controvertida en un 'no triple' de Kyle Kuric que hubiese forzado la prórroga.

"Yo no he hablado en ningún momento al equipo de está jugada. No vale la pena seguir hablando de ello. Es cierto que para gustos los colores, aunque fue una decisión dudosa. Ahora nos toca enfocarnos en el Lleida, que suficiente tenemos", destacó.

El experimentado técnico barcelonés elogió al Hiopos Lleida de Gerard Encuentra, conjunto que superó en el partido de la primera vuelta a los andorranos por 80-70: "El Lleida es un equipo que juega a un nivel de intensidad muy alto, con mucho contacto físico y con jugadores con mucho talento. Saben a lo que juegan y tienen también mucha amenaza exterior y son buenos penetradores. Muy buen equipo y en casa se sienten muy fuertes".

Del partido de la primera vuelta, Joan Plaza no estaba como entrenador y hay algunos jugadores nuevos en los dos equipos: "Puede que alguno tenga una espina clavada. El ritmo que el Lleida impuso fue muy alto, pero a mí no me gusta perder dos partidos contra el mismo rival la misma temporada".

Asimismo, Joan Plaza valoró la vuelta de Jerrick Harding. El escolta norteamericano no jugó en Madrid por molestias en la zona lumbar.

"Siempre he intentado no depender ni de los Bullock ni de los Nedovic. Quiero que mi equipo trabaje como una cooperativa o como una orquesta. No me gusta hipotecarme alrededor del talento de un sólo jugador", sentenció Joan Plaza. EFE

