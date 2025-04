IU quiere unidad electoral junto a Sumar y Podemos pero deja claro que estará en las elecciones si se rechazan alianzas

IU propone a todas las fuerzas de la izquierda alternativa, incluidos Sumar y Podemos, construir una candidatura de unidad conjunta para las próximas elecciones y pide voluntad para hacerla posible.

No obstante, la formación también manifiesta que si se rechaza por otros actores el marco de alianzas y no fuera posible estructuras unitarias, asegura su presencia en las convocatorias del próximo ciclo electoral.

Así figura en el borrador del documento de política de alianzas, al que ha tenido acceso Europa Press, que debatirá este sábado la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano de dirección. Este documento sintetiza la posición en materia de confluencias tras un debate iniciado en octubre, por mandato expreso de la última asamblea federal de IU, y al que se han presentado cerca de 200 enmiendas.

Una de las principales conclusiones es ofrecer una propuesta de acuerdo para concurrir juntos a Sumar y Podemos, así como a las formaciones de ámbito autonómico como Más Madrid, Comunes, Compromís o Més per Mallorca, entre otros, al igual que con formaciones que ahora no forman parte del espacio que se agrupa en torno al socio minoritario del Gobierno.

De esta forma, la formación liderada por Antonio Maíllo vuelve a apostar por la reconciliación entre Sumar y Podemos, pese a la ruptura de los morados en 2023, y reeditar un frente amplio electoral a la izquierda del PSOE, como pasó en los comicios del 23J.

Sumar aprobó una estrategia similar en su última asamblea de finales de marzo, en la que llamó al entendimiento con Podemos para revalidar una gran coalición electoral.

Sin embargo, los morados han enfriado esa opción tras un congreso con críticas explícitas a Sumar y en el que han lanzado a la exministra de Igualdad, Irene Montero, como su candidata electoral a la que encargan arman una candidatura con sectores de izquierda y movimientos sociales contrarios al Gobierno. Además, la eurodiputada dijo que sería generosa con todas las fuerzas que quisieran confluir con Podemos.

Ante esta tesitura, IU redobla su apuesta por la unidad y defiende no tener que elegir entre Podemos y Sumar sino un marco de alianzas bajo el principio de federalidad, que sirva de marco general para converger en el conjunto de territorios y propicie acuerdos para todos los procesos electorales.

NO RENUNCIARÁN A SUS IDEAS POR "TENTACIONES DE SUMAS ELECTORALISTAS"

"Es posible el acuerdo si las partes quieren, sobre la base del programa, el reconocimiento mutuo y el método democrático", apostilla el documento que, sin embargo, deja también claro que si el resto de organizaciones no quieren construir alianzas que permitan avanzar en los objetivos políticos, IU "garantizará en cualquier caso su presencia en el próximo ciclo electoral".

Así, proclaman que no van a dejar de trabajar en el "fortalecimiento y visibilidad de la organización en términos de autonomía".

"Desde la ocupación de ese espacio (de la izquierda transformadora) tejeremos todas las alianzas que sean posibles, pero en ningún caso renunciaremos a él por tentaciones de sumas electoralistas que nos supongan en la práctica el abandono de nuestra posición política histórica", ahonda el escrito sobre alianzas.

Mientras, reivindica que la forma de confluencia de distintas fuerzas en una misma candidatura debe hacerse sin "ningún tipo de 'atentismo' ni de subordinación a otras organizaciones, con autonomía plena" y con un "acuerdo que supere los errores del pasado". En consecuencia, receta que la fórmula es un "programa mínimo", el "respeto" a la personalidad política de todos los participantes y el funcionamiento democrático y participativo" del espacio.

ACEPTAR QUE EN LOS TERRITORIOS HABRÁ "GEOMETRÍA VARIABLE"

También es consciente de que ese bloque "político y social" resultante del encuentro de fuerzas deberá "aceptar unas estructuras de geometría variable", habida cuenta de "las diferentes situaciones que se dan en los territorios".

A su vez, IU expone que hay que fijar unos límites para armar alianzas como condición previa para situar a la izquierda en "una posición de fortaleza y no de debilidad" para los pactos con otras organizaciones, que implica marcar una "hoja de ruta estratégica y no táctica" y definir los postulados "irrenunciables" que definirán la candidatura.

LOGRAR COALICIONES SIN AGOTAR EL PLAZO LEGAL

También defiende adoptar las decisiones sobre alianzas sin tener que agotar el plazo legal para presentar coaliciones, como pasó ya en 2023 o con la confluencia 'Por Andalucía'. "Ya sabemos que llegar a acuerdos electorales cinco minutos antes de que finalice el plazo, es garantía de fracaso", advierte el informe de IU.

Por otro lado, señala que IU ha puesto toda su fortaleza al servicio primero con Unidas Podemos y después con Sumar, aunque no ha visto en ambos caso que su labor haya tenido "ni reconocimiento ni encaje democrático en esas coaliciones".

Luego, agrega que la alianzas tienen que estar definidas por la ambición transformadora de las organizaciones, frente a las "autodenominadas de izquierda pero sostenedoras de la OTAN y complacientes con la escalada bélica", en una alusión velada al PSOE.

Por tanto, IU es consciente de que el momento político es excepcional y no se puede ignorar el contexto geopolítico ni el avance de la ultraderecha. Aparte, es consciente de que la ciudadanía reclama unidad y que el sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales, penaliza la fragmentación en la izquierda.

Así y aprovechando que no hay citas electorales en el corto plazo, llama a levantar primero un frente amplio de acción política con los partidos de izquierda sin que entrañe de entrada implicaciones electorales, donde los sindicatos también pueden tener un rol clave.

LA UNIDAD "MULTIPLICA" Y LO PIDE LA CIUDADANÍA

"Seguimos defendiendo que la unidad multiplica la fuerza y vamos a trabajar para conformar espacios democráticos, transformadores, plurales y capaces", desgrana para agregar que hay que propiciar una oferta electoral "amplia y plural".

"No es éste cualquier momento histórico. El debate en torno a la construcción de alianzas y la unidad popular no es un debate de laboratorio, no puede ser solo un debate teórico, lo abordamos en un momento crítico, decisivo para el devenir de la humanidad, porque nunca la ofensiva fue tan brutal", subraya el documento.