Gabi: "Una victoria contra el Huesca subiría muchísimo las posibilidades de permanencia"

Zaragoza, 25 abr (EFE).- Gabi Fernández, entrenador del Real Zaragoza, ha señalado que el derbi de este próximo domingo contra el Huesca es el partido "más importante" de los seis que restan para finalizar la temporada y que un victoria "subiría muchísimo" las posibilidades de permanencia.

"Tengo clara la importancia del partido y que puede marcar lo que pase de aquí al final. Es el más importante de los seis que nos quedan y creo que ganando el porcentaje de permanencia subiría muchísimo, a pesar de que todavía quedarían cinco partidos y también los rivales juegan", ha destacado en rueda de prensa.

Igualmente, considera que es un encuentro en el que no hay favorito y que, por ello, está al 50 %.

Reconoce que es un partido especial porque, cuando va por la calle, la gente le habla de forma diferente de lo que supone el derbi en la Comunidad y que esperan darle una alegría a la afición.

"Por la gente, y por nosotros, tenemos que dar ese plus, si no de intensidad, de ilusión, por lo que representa este partido para todos", ha apuntado.

Esa trascendencia que señala el técnico zaragocista viene dada, a su juicio, por el hecho de que cada vez quedan menos partidos para terminar la competición, por la imagen dada en el encuentro de la anterior jornada contra el Levante, por lo que significa para el club y la ciudad y, sobre todo, porque tienen que mejorar la imagen dejada en terreno valenciano.

Gabi considera que el encuentro de la última jornada fue el peor de los cinco en que ha dirigido al equipo: "no dimos la imagen de competir, de ir adelante, de no darse por vencido. En los otros cuatro lo habíamos logrado. La imagen que dimos no es la habitual desde que llegué".

El técnico zaragocista ha explicado que han analizando los errores que se cometieron en ese encuentro y que saben que el domingo tienen una oportunidad, ante su afición, de empujar y conseguir una victoria importante que les daría "un respiro" que todos tienen "tantas ganas de lograr".

Gabi no cree que esa derrota se produjera por falta de actitud, sino porque en diez minutos se habían cometido dos errores de bulto que pusieron el partido muy cuesta arriba y que sin el apoyo de la afición, al jugar fuera de casa, todo fue mucho más complicado.

El técnico 'blanquillo' espera ver frente al Huesca "un equipo que compite en cualquier situación, que no se da nunca por vencido, que es capaz de atacar y de defender juntos" y ha desvelado que frente al conjunto altoaragonés no va a cambiar nada de lo que están haciendo habitualmente.

Gabi Fernández ha reconocido que la derrota contra el Levante le dolió bastante, pero que no le trajo dudas con respecto al trabajo que están realizando.

Preguntado por cómo contrarrestar el peligro del Huesca cuando tiene espacios a la espalda de la defensa ha indicado que "con concentración".

"Cuanto más concentrados estén los jugadores y sepan el partido que se van a encontrar se minimizan los errores. Cuando pierdes un minuto de concentración en un partido de este nivel te lleva a cometer errores que es lo que nos está pasando. Pasa todo por concentración y creo que tenemos jugadores capacitados para contrarrestar al Huesca", ha valorado.

Sobre las numerosas bajas que va a presentar el conjunto oscense en La Romareda, ha indicado que ni el Huesca ni nadie les va a regalar nada y que en los equipos que están muy bien trabajados como el azulgrana se notan "bastante menos".

"Me espero al mejor Huesca el domingo dentro de las bajas que tiene, que algunas son importantes, y más en un derbi y más sabiendo lo que conlleva para todo Aragón", ha subrayado.EFE