David Sánchez declara ante la jueza y su defensa dice que no hay ningún indicio contra él

Badajoz, 25 abr (EFE).- La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recalcado este viernes que no hay "ningún indicio" de delito contra su defendido, quien ha vuelto a prestar declaración ante la jueza instructora de la causa que se sigue contra él en Badajoz.

"No hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", ha reiterado su abogado, quien en esta misma línea ha dicho que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

David Sánchez ha prestado declaración este viernes por la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero, amigo suyo y también citado a declarar este viernes en los juzgados de Badajoz.

El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, como el de Luis María Carrero, Salvador Morillas, han considerado un "malentendido" que el hermano del presidente del Gobierno entendiera que la plaza ofertada y que recayó en Carrero ya estaba adjudicada cuando sólo había sido aprobada para su convocatoria.

La jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, ha circunscrito hoy las declaraciones de ambos a la línea de investigación abierta en relación a la incorporación de Carrero en este puesto de trabajo de Diputación pacense en diciembre de 2023.

Así, considera necesario investigar los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación cometidos presuntamente por ambos investigados, en la creación y posterior acceso al puesto, y por el propio hermano del presidente del Gobierno.

En concreto, la jueza remarca en el auto que dio pie a pedir las declaraciones de ambos que existe "una amistad profesional entre Sánchez y Carrero" y que del análisis de los correos electrónicos intervenidos puede entenderse que "ambos daban por sentado la incorporación de este último" a la Diputación.

"Fue una disfunción o un error en la fecha de la aprobación de la plaza, pues (Sánchez) entendió que dicha plaza ya estaba concedida" -ha explicado a los periodistas el abogado de David Sánchez- y que había recaído en Carrero.

También ha hecho referencia a ello el abogado de Luis Carrero, Salvador Morillas, quien ha dicho que fue "un malentendido" y que "ya ha sido aclarado" este viernes ante la jueza.

Según la defensa de Sánchez, su cliente no intervino ni influyó en la llegada de Carrero, entre otros motivos porque "no tenía competencias de tramitación administrativa". Además, "no aparece nada -sobre esta cuestión- en los correos intervenidos".

Preguntado por cómo conoció Carrero que la Diputación de Badajoz convocaba una plaza de jefe de coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el defensors ha aseverado que fue David Sánchez quien se lo dijo.

Sobre las declaraciones en sede judicial de una aspirante al puesto que ocupó David Sánchez -la directora de orquesta Cristina de Frutos ha afirmado que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso-, Cortés ha recordado que esta persona ni recurrió las bases ni la adjudicación.

"Ha venido a quejarse siete años después. Me parece bien como desahogo, pero como indicio me parece muy pobre", ha dicho el letrado.

Morillas, en declaraciones a la prensa, ha dicho que su cliente, funcionario de la Junta de Extremadura, quería trabajar en Extremadura, de ahí que se presentara a la plaza.

Para la jueza, Carrero habría utilizado "la influencia derivada de su amistad íntima" con David Sánchez para "conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas". EFE

