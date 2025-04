Bendodo, sobre rescisión de compra de munición: "¿Por qué los españoles vamos a tener que pagar debilidad del Gobierno?"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el PP va "a llegar hasta el final, a pedir todas las explicaciones" por la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa de Israel. "¿Por qué los españoles vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué vamos a tener que pagar los españoles de nuestro bolsillo la ideología nefasta y negativa que aplica este Gobierno?, ha cuestionado.

"Desde el PP vamos a pedir todas las explicaciones. Pero ya les adelanto que este escándalo, esta tomadura de pelo, esta cuestión ideológica que vamos a pagar todos los españoles de nuestro bolsillo, por un capricho de una parte del Gobierno, no será el mayor escándalo del fin de semana", ha asegurado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Para el 'popular', "un Gobierno serio no puede romper un contrato público por ideología", punto en el que ha señalado que "una nueva anomalía en el sanchismo" es que en los consejos de ministros "una parte del Gobierno vota en contra de la otra parte del Gobierno". "Esos consejos de ministros que antes eran a palos, ahora son consejos de ministros a tiros. Nunca mejor dicho lo de tiros", ha apuntado.

Así, ha explicado que Sánchez "que dijo que el mayor patrimonio de un político es su palabra y la ha perdido tantas veces ya que da igual", aseguró en el Congreso "que iba a suspender todas las compras a empresas israelíes". "Hemos visto que es falso y que evidentemente desde los atentados de octubre en Israel, España ha comprado en torno a 1.000 millones de euros en material y de inteligencia militar a Israel", ha apuntado.

Ahora, ha señalado, parece que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ha hecho un contrato de seis millones de euros y le han obligado --a rescindirlo-- la guerra de la coalición, porque aquí estaban intentando todos apuntarse la medalla, que si Yolanda Díaz ha dicho que lo ha conseguido ella, Antonio Maillo de IU ha dicho que lo ha conseguido él, Podemos por otro lado dice que lo han conseguido ellos. Esto es una tomadura de pelo".

Para el dirigente del PP, Marlaska "ha sido desautorizado, ha sido desarmado y una vez desarmado Marlaska, no le queda otra salida que renunciar y dimitir". "Le invitamos a que lo haga porque al final, si no, va a parecer que aquí no pasa absolutamente nada y todos aguantan lo que pueden", ha apuntado, al mismo tiempo que ha lamentado la "guerra en la izquierda y ellos sabrán si suman, restan, pueden, no pueden, Izquierda Unida, Izquierda no unida".

"¿Por ideología, los españoles vamos a pagar en nuestro bolsillo esos seis millones de euros porque le da la gana a Pedro Sánchez?, ha cuestionado el dirigente del PP, quien también ha preguntado ¿qué van a hacer con los 1.000 millones de euros restantes? y ha señalado que habrá que ver "la legalidad que tiene la cancelación de un contrato público porque ahora hay que pagar indemnizaciones".

Asimismo, ha apuntado que "no solo nos va a costar la rescisión del contrato, porque la Guardia Civil necesita munición", por lo que habrá que comprarla otra vez a otro proveedor. "Y todo por ideología y por mantenerse atornillado 15 minutos más en el sillón de la Moncloa. Y si hay que desautorizar a un ministro, se desautoriza", ha insistido.

Por esto, ha considerado que el Gobierno va a tener "que dar explicaciones en la Cámara de Cuenta o donde corresponda, porque si tienes una adjudicación hecha, no puedes rescindir un contrato porque te dé la gana, tienes que cumplirlo, porque eso es ley" y ha apuntado que el PP "si hay que llegar hasta allí, llegaremos".

ANIVERSARIO DE LA REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ

En este punto, Bendodo ha recordado que este pasado jueves hizo un año del aniversario en el que el presidente del Gobierno se tomaba unos días de reflexión, "unos días, en definitiva, para tomarnos el pelo a todos los españoles, como hizo", ha criticado, después de que un juez hubiera decidido investigar a su mujer.

"Y un año después, la justicia le achaca a la mujer del presidente del Gobierno y al hermano del presidente del Gobierno once delitos, no me caben en las manos. Y nadie toma aquí ninguna decisión", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha señalado que en cualquier democracia occidental y países europeos "por muchísimo menos hubieran convocado elecciones hace muchísimo tiempo".

Ha dicho no entender por qué no se convocan las elecciones "cuando el CIS dice que el PSOE va a ganar con amplia mayoría". "Si el CIS dice eso, será porque va a conseguir una mayoría amplia y suficiente. Le invitamos a que lo haga", ha ironizado, apuntando que Sánchez no convoca elecciones "porque el CIS hoy está más cerca de la malversación que de la realidad y evidentemente si hoy hubiera elecciones el cambio de Gobierno en España sería necesario y prácticamente seguro".

Ha asegurado que para los dirigentes del PP "gobernar es gestionar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", mientras que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobernar es recular permanentemente, recular y resistir, recular como hace cada vez que tiene problemas para mantener sus apoyos y resistir pese a que tiene todo en contra, ni apoyos parlamentarios, ni presupuestos generales del Estado, ni votaciones ganadas en el Congreso". "Por menos se disuelven las cortes y se convocan elecciones", ha afirmado.

También se ha referido a que a Sánchez "no se le ocurrió una cosa mejor que mandar a la presidenta de su club de fans, por decirlo de alguna manera, aquí de candidata a Andalucía", asegurando que "la gran traición de María Jesús Montero con Andalucía es que Andalucía y Málaga, para el socialismo, para el sanchismo, sólo vale para recaudar".

"Otros territorios de España son donde el sanchismo invierte, para comprar voluntades y mantener las exiguas mayorías que mantiene en el Congreso", ha manifestado Bendodo, quien ha asegurado que desde el PP "no vamos a permitir" que el PSOE "sólo quiere nuestra tierra para subir los impuestos y recaudar cada vez más y hacer las inversiones en otros puntos de España".