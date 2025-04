Aspirante a la plaza de David Sánchez: "No hubo igualdad de oportunidades en el proceso"

Badajoz, 25 abr (EFE).- La directora de orquesta Cristina de Frutos, una de las once personas aspirantes a la plaza que ocupó finalmente David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha afirmado este viernes, tras prestar declaración como testigo, que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección.

A su salida de los juzgados, y a preguntas de los periodistas, De Frutos ha expuesto que en la fase de entrevistas a los aspirantes a ella no le preguntaron nada. Sin embargo, en la resolución del proceso se recoge, según ha detallado, que la persona finalmente seleccionada (David Sánchez) contestó "muy bien a las preguntas”.

"A mí me felicitaron por mi trayectoria, currículum y proyecto, pero nunca me hicieron una pregunta”, ha insistido.

Además, ha manifestado que le dijeron -no ha querido apuntar quién o quienes- que la plaza “estaba dada", comentario al que no le dio peso. "Si así lo hubiera creído, no me hubiera presentado”, ha agregado.

"Era algo que sabían más candidatos", ha dicho la directora de orquesta, quien ha reconocido que, a pesar de todo ello, decidió no denunciar.

De Frutos ha declarado en calidad de testigo durante una hora aproximadamente ante la jueza instructora de la causa abierta a David Sánchez en relación a la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses de la Diputación de Badajoz, cargo que fue designado al hermano del presidente del Gobierno.

La jueza Beatriz Biedma, que ya tomó declaración a otro de los aspirantes, Nersés Avakimyán, también en calidad de testigo, había citado a De Frutos a petición de la acusación popular, que agrupa a distintas entidades, entre ellas HazteOir, Vox, Liberum, Iustitia Europa y Manos Limpias, que ejerce la dirección letrada.

A través de un auto, Biedma consideraba "pertinente y útil la declaración como testigo de Cristina De Frutos, después de que la acusación popular expusiera que en los meses previos a la convocatoria de la plaza de coordinador ya "había distintos rumores sobre varios candidatos”, entre ellos David Sánchez.

A lo largo de la jornada de este viernes declararán también, aunque en calidad de investigados, el propio David Sánchez, el exfuncionario del Ministerio de Presidencia y asesor de este último, Luis María Carrero; el diputado de Cultura de la Diputación pacense, Ricardo Cabezas, y el director de esta misma área, Manuel Candalija. EFE

