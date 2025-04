Puente descarta otra auditoría sobre Koldo y recrimina al PP que no las haga sobre Mazón

Madrid, 24 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que descarta otra auditoría sobre este asunto, y ha recriminado al PP que no haga ninguna sobre qué hizo el presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la dana.

"Sobre el Ventorro", en referencia al restaurante donde comía Mazón, es como se lo ha espetado Puente a los senadores del PP poco después de comenzar su segunda comparecencia en esta comisión, ocho meses después de la primera, y antes incluso de que le interroguen ellos, durante el turno de María Caballero, de UPN.

Puente ha recordado que cuando compareció en agosto explicó su auditoría, que versaba sobre los contratos de mascarillas para Transportes cuando el ministerio lo dirigía José Luis Ábalos, y no sobre los contratos de trabajo presuntamente ficticios de Jéssica Rodríguez en empresas públicas porque este asunto saltó hace dos meses, cuando ella declaró en el Supremo que no iba a trabajar.

"¡Cómo no me va a escandalizar, a mí y a cualquier ciudadano de este país"!, ha apuntado acerca de esa revelación de la expareja de Ábalos, pero ha descartado una nueva auditoría, porque "bastante" tienen en su departamento, ha dicho, con proporcionar toda la información que les reclaman en las investigaciones judicial y parlamentaria, y porque no van a hacer una "cada vez que surja una noticia".

Ha apuntado que no conoce si la justicia ha reclamado al ministerio todos los partes de trabajo de Rodríguez, pero que supone que tenga todos los datos, porque ha tenido acceso al volcado de todos los ordenadores que ha precisado.

En cualquier caso, ha recordado que en Ineco, una de las empresas de la que Jéssica fue trabajadora, "causó perplejidad" que declarara que no iba a trabajar, porque tienen constancia "de manera absolutamente regular de la justificación del trabajo que hacía esta señora", quien tenía "dos supervisoras de proyecto" en su puesto.

"Otra cosa es que se faltara a la verdad en la narración de los partes de trabajo", ha añadido.

Puente luego ha interrumpido a Caballero para contestar a senadores del PP que, al parecer, fuera de micrófono, le criticaban que no haga otra auditoría.

"Vengo en son de paz, pero, en fin, no me busquen", les ha dicho, antes de pedir a los representantes del PP una auditoría sobre "la factura de la comida del Ventorro", porque, ha añadido: "Si son tan buenas, ¿por qué no han hecho ustedes alguna?".

Y ha continuado con advertencias al PP, cuyos senadores no le van a preguntar hasta el final de la sesión: "Lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse, porque entonces me excito yo también y esto puede acabar como el rosario de la aurora". EFE