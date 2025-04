Puente admite que le escandalizó la declaración de la ex de Ábalos, pero descarta otra auditoría por el momento

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reconocido que se sintió escandalizado con la declaración judicial de Jésica Rodríguez, expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos, en la que aseguraba que cobraba pero no trabajaba en un puesto público. Dicho eso, ha descartado por el momento encargar otra auditoría interna en el departamento que dirige.

"El problema es que si cada vez que surge una noticia tendríamos que encargar una auditoría, ya bastante tenemos ahora mismo con proporcionar toda la documentación de todo lo que se va produciendo", ha proclamado Puente este jueves, en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

El ministro ha reivindicado la auditoría interna que encargó en Transportes para aclarar los contratos relacionados con las mascarillas, aunque, a su juicio, ahora mismo "no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada noticia o por cada hecho".

Y ha apostillado que ya hay una investigación judicial y parlamentaria y que se está poniendo a su disposición, a la vez que ha retado al PP a hacer una auditoría sobre la actividad del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana.

Al ser preguntado si aceptará la petición del Senado de que lleve a cabo una auditoría independiente sobre la contratación en empresas públicas de varias mujeres vinculadas a Ábalos, el ministro ha respondido que lo valorarán, pero que todavía no han tomado una decisión.

"¿CÓMO NO ME VA A ESCANDALIZAR?"

Sobre la declaración de Jésica Rodríguez como testigo en el Tribunal Supremo, en la que aseguró que asumió que se la contrataba por influencia de Ábalos y que en realidad nunca trabajó pero sí que cobró, Puente ha admitido "perplejidad" en Ineco, la empresa pública dependiente de Transportes en la que fue contratada.

"¿Cómo no me va a escandalizar? A mí y a cualquier ciudadano de este país", ha reconocido el ministro, que ha criticado que le califiquen como "el verdugo o el encubridor de Ábalos", cuando él esos años era alcalde de Valladolid y ahora solo puede tener "conocimiento absolutamente indirecto" de la presunta trama de corrupción.

Puente, que ha dicho que no es "ni lo uno ni lo otro", se ha definido como un "colaborador de la Justicia y de la Cámara", a los que proporcionará "todo lo que pueda conocer, recordar o averiguar" desde las "limitaciones" de su cargo, que "en este caso son bastantes, teniendo en cuenta la antigüedad de los hechos".

"Averígüese si hay un caso aquí de nepotismo o de enchufismo. A mí, pareciéndome mal eso, todavía me alarmó más que esta señora dijera que no iba a trabajar, porque que haya habido un caso de enchufismo es posible, no sería el primer caso. Pero que se contrate a una persona y no vaya a trabajar y no se le someta a ningún control, eso sí que es verdaderamente llamativo, y ahí es donde yo hice la indagación más importante", ha defendido.

INECO HACÍA CONTROLES

Según ha detallado, la primera vez que compareció en la comisión de investigación del Senado, el pasado noviembre, tenía un conocimiento "superficial" de la contratación de Jésica Rodríguez, por lo que consultó a Ineco sobre tal asunto y la compañía pública le contestó entonces que no se apreciaban "irregularidades" en el procedimiento de contratación, recordando que la comisión de investigación tiene a disposición este expediente.

Sin embargo, la declaración de Jésica Rodríguez aportó un dato "desconocido", ha dicho, recordando que aseguró al juez que no iba a trabajar y que "poco menos que no hubo ningún tipo de control en esta situación".

"Y esto contrasta de manera evidente con el expediente administrativo que obra en poder de Ineco, en el que hay una panoplia de documentos de justificación de su jornada laboral, de correos electrónicos, etc.", ha apostillado Puente, que ha "podido constatar que trabajaba".

En este sentido, ha indicado que Ineco le transmitió que cuando Jésica "mandaba los partes" y hay correos electrónicos en los que "habla incluso de las horas a las que para comer, de si esa semana ha tenido mucho trabajo, de cuándo pide las vacaciones".

"Que a la empresa pública Ineco se la han podido colar, no digo que no, y eso lo tendrá que determinar un juez. Pero que no hiciera controles, no es cierto", ha asegurado, antes de añadir que "no hay ningún elemento que induzca a pensar que se estaba haciendo un fraude", porque la empresa "cumplía con las exigencias que tenía que cumplir a la hora de controlar a esa trabajadora".

El ministro ha dicho que cree que Jésica tuvo que superar "dos entrevistas" para ser contratada, añadiendo que, "sin restarle gravedad a los hechos", su puesto era de auxiliar administrativa con carácter temporal y con una retribución de 900 euros mensuales.

Al hilo, ha recalcado "esos puestos no eran, precisamente, muy demandados". "Es decir, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes no es, precisamente, algo por lo que la gente se pegue", ha sostenido.

Respecto a que el hermano del exasesor Koldo García, Joseba García, validara lo que hacía Jésica en su puesto, ha opinado que "parece lógico que la persona superior jerárquica de esta persona fuera quien autorizara viajes, salidas o lo que fuera que tuviera que hacer".

NO CREE QUE SÁNCHEZ CONOCIERA ESAS CONTRATACIONES

Puente ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera conocimiento de la contratación de Jésica y de otras personas ligadas a Ábalos.

"En el Ministerio de Transportes trabajan más de 60.000 personas. Es bastante evidente que estos hechos, por su naturaleza, no creo que los fuera pregonando nadie. Por tanto, prestar atención a la contratación de una auxiliar administrativa, o de dos, o de tres, pues es absolutamente inverosímil, y que esto lo supiera el presidente del Gobierno no sé cómo calificarlo", ha indicado.

De otras dos mujeres contratadas, el ministro ha señalado que se ha recabado toda la documentación, que ha puesto a disposición de los jueces y de la comisión del Senado, porque no piensa "ordenar una investigación parcial", ya que prefiere que lo haga la justicia, que es quien "tiene medios y recursos para hacer sus valoraciones".

En cuanto a los viajes en los que Jésica acompañó a Ábalos cuando era ministro, Puente ha incidido en que su Transportes ya ha comunicado al Tribunal Supremo que tiene constancia de que participó en 13 viajes y "ninguno sufragado por el Ministerio", ha remarcado. Y ha precisado que cinco se pagaron con la tarjeta de Koldo o de su expareja, mientras que los otros "no se sabe quién los pagó".

Puente, que se ha mostrado "bastante escéptico" con la utilidad de este tipo de comisiones porque los investigados se acogen a su derecho a no declarar, ha augurado que "no será la última" vez que tenga que comparecer en el Senado, ya que cree que tendrá que "volver" porque lo cite de nuevo la mayoría absoluta del PP.