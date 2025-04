Momentos de la jornada 33

Madrid, 24 abr (EFE).- Momentos de la jornada 32 de LaLiga EA Sports:

Sin Robert Lewandowski y con Hansi Flick dando minutos a los jugadores que habían realizado gestos de desagrado en público hacia sus decisiones, al Barcelona le costó más de la cuenta encontrar el camino del triunfo en Montjuic ante el Real Mallorca. Realizó hasta 40 remates, 12 a portería rival para toparse una y otra vez con Leo Román.

El acierto, la clarividencia en un momento al alza tras meses de irregularidad, lo puso Dani Olmo. El único fichaje del curso volvió a ser decisivo, como en su llegada con una rápida adaptación al Barcelona. Nada más arrancar el segundo acto, tras un primero en el que parecía imposible superar al portero rival, el control orientado, la pausa ante el defensor y el golpeo colocando el cuerpo para ajustar el balón al poste, fue el gesto de calidad que sostiene la firmeza de un líder que no frena.

A tres días de la final de Copa del Rey, Carlo Ancelotti pese a su situación en el banquillo y estar obligado a ganar en el Coliseum para mantener el pulso por LaLiga, apostó por rotaciones masivas ante el Getafe. En la buena primera parte del Real Madrid, antes de tener que recurrir a Courtois para salvarse, brilló con luz propia un jugador que está disconforme con su rol, Arda Güler.

En una demarcación que hasta hace poco estaba reservada para Luka Modric, 'Carletto' encontró la calidad del turco para dar sentido al juego y el joven jugador le añadió pegada llegando desde atrás para dar el triunfo con un buen tanto desde la frontal. Pese a los enfados vividos, el toque de atención del técnico italiano por los mensajes del entorno que influyen en su estado de ánimo, Arda se dirigió al banquillo en la celebración. Recibió un beso de Ancelotti de agradecimiento. La mano derecha con la que llevar a su plantilla de un técnico que hasta el último día defenderá un estilo.

Iñaki Williams se había reencontrado con el gol en San Mamés y había saboreado su momento. Su hermano Nico se quedó con las ganas y al acabar el partido, pese al triunfo del Athletic Club con el que da un paso de gigantes hacia la Liga de Campeones, no se pudo contener el enfado.

Todo nació de un contragolpe, con la UD Las Palmas volcada buscando el tanto del empate, cuando Iñaki no pasó el balón al movimiento de Nico. En el momento en el que saludaban a los rivales en el centro del campo tras señalar el colegiado el final de partido, llegaron los gestos del hermano pequeño, las explicaciones del mayor y una discusión que provocó que mediasen varios compañeros. No por habituales dejan de ser llamativas estas escenas entre hermanos a los que en horas todo se les pasa. "Toca agachar las orejas", confesó Iñaki a los medios admitiendo su culpa en la acción.

El noruego Alexander Sorloth aprovechó su segunda titularidad consecutiva para demostrar su poderío aéreo y encaminar el triunfo del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano con su decimotercer diana del curso liguero, una victoria rubricada con otro remate de cabeza del inglés Conor Gallagher y el decimoquinto tanto de Julián Álvarez. El nórdico tuvo otras dos magníficas ocasiones que no pudo aprovechar por su falta de tino en otro testarazo y por la actuación del arquero argentino Augusto Batalla.

En su lucha por no renunciar al segundo puesto y, en todo caso por no poner el peligro el tercero ante la presión del Athletic, el cuadro de Diego Pablo Simeone dejó por fin la portería a cero. Llevaba seis encuentros encajando. No lo conseguía desde la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, ante el que acabó cayendo en la polémica tanda de penaltis. El meta esloveno Jan Oblak, con tres buenas paradas, impidió que el Rayo perforase su portería.

Dos jugadores históricos del Girona, centro de Portu y testarazo de Stuani, sacaban del apuro al equipo de Míchel Sánchez en un año de ensueño, con la histórica participación en la Liga de Campeones, que está teniendo un final de pesadilla. Era una final en Butarque. La opción de hundir al Leganés junto al Real Valladolid y alejarse de la zona de peligro tras diez partidos sin vencer.

Desde el minuto 18 se quedó en inferioridad numérica el Leganés tras una acción de Cissé en la que frenó a Portu cuando se encaminaba a su cita a solas con el portero rival. Nunca bajó los brazos el Leganés, penúltimo clasificado, en lo que era un paso atrás con tintes dramáticos. Murió apretando al rival, encerrándolo en su área a base de empuje y corazón para encontrar el premio del empate en el tiempo añadido. El centro rechazado por Blind cayó muerto a la llegada de Munir El Haddadi. Su golpeo, con la tranquilidad que nadie tenía en el estadio, mantiene en la pelea a su equipo.

